Un primo passo è stato compiuto con la manovra dell’anno scorso, ma anche nella nuova legge di bilancio si guarda al quoziente familiare per ridefinire il sistema delle detrazioni fiscali. L’intervento previsto per la prossima manovra è ancora in fase di definizione e dovrà essere calibrato in relazione al taglio dell’Irpef destinato al ceto medio. L’idea che circola tra i membri della maggioranza è di conservare le detrazioni per le fasce economicamente più fragili, intervenendo al contempo per contrastare la denatalità.

Il lavoro sulla prossima manovra procede quindi con attenzione, mentre cresce l’attesa per la valutazione dell’agenzia di rating Fitch sull’Italia. Ad aprile l’agenzia aveva confermato il rating BBB con outlook positivo. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha espresso ottimismo, commentando:

“Passeremo bene l’esame”.

Anche gli analisti prevedono che Fitch, responsabile del downgrade della Francia, possa migliorare il giudizio sull’Italia, tenendo conto della stabilità politica del paese e del progressivo miglioramento dei conti pubblici.

L’Italia ha chiuso il 2024 con un deficit al 3,4% del PIL, inferiore alle previsioni del governo, e il traguardo del 3,3% stabilito per il 2025 nel Documento di finanza pubblica (Dfp) potrebbe essere superato con un valore inferiore al 3% già entro quest’anno. Questo risultato porterebbe l’Italia a uscire anticipatamente dalla procedura di infrazione europea.

Parallelamente, lo spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi mantiene livelli contenuti, intorno a 78 punti base, dopo aver raggiunto minimi su un arco di quindici anni, mentre l’arbitraggio con gli OAT francesi è sceso in territorio negativo.

Fitch è la prima agenzia a esprimersi nella nuova tornata di revisioni del rating sovrano, mentre i giudizi più rilevanti arriveranno in autunno. Il 10 ottobre sarà la volta di S&P, che già ad aprile ha incrementato il rating italiano da BBB a BBB+ con outlook stabile, confermando così il giudizio più alto tra le principali agenzie. Il rating più basso rimane quello di Moody’s, il quale, pur mantenendo a maggio il rating a Baa3 (un livello subito sopra lo “junk”), ha aggiornato l’outlook da stabile a positivo. La revisione di Moody’s è prevista per il 21 novembre, mentre il 17 ottobre si esprimerà DBRS (confermando il BBB alto e outlook positivo), seguita il 31 da Scope (BBB+ con outlook stabile).

Questo calendario di valutazioni si incrocia con le scadenze della preparazione della manovra economica, che dovrebbe essere presentata entro il 20 ottobre in Parlamento. A partire da lunedì, con la pubblicazione dei dati preliminari dei conti economici nazionali 2024 da parte dell’Istat, il Ministero dell’Economia sarà impegnato in un lavoro continuo e intenso.

Entro il 2 ottobre deve essere finalizzato il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), che prende il posto della precedente Nadef, e che conterrà stime sia tendenziali sia programmatiche per il triennio, insieme a una prima anticipazione delle misure che comporranno la legge di bilancio. Entro il 15 ottobre, invece, ci sarà l’invio a Bruxelles del Documento programmatico di bilancio.

Le priorità della nuova manovra

Tra le misure principali spicca un ulteriore intervento sul taglio dell’Irpef, focalizzato sul ceto medio. L’intento è ridurre di due punti percentuali la seconda aliquota, portandola dal 35% al 33% per i redditi fino a 50 mila euro. Secondo alcune stime, per questo intervento sarebbe necessario un finanziamento di almeno 2,5 miliardi di euro. Nel caso fossero disponibili maggiori risorse, circa 4 miliardi, si potrebbe ampliare la platea fino a 60 mila euro di reddito.

Questa riduzione dell’imposta andrà di pari passo con una “rivalutazione e revisione” delle detrazioni, da modulare in base alla composizione del nucleo familiare, come chiarito dal viceministro delle Finanze Maurizio Leo.

La linea guida è di favorire le politiche di sostegno alla natalità; in questo ambito rientrano misure come l’assegno unico e il bonus nuovi nati, che potrebbero venire rafforzati. Inoltre si sta valutando la conferma della detrazione fiscale del 50% sui bonus edilizi destinati alle prime case, evitando la riduzione al 36% prevista a partire dal 2026.

Sul fronte della rottamazione quinquies, in attesa degli emendamenti al disegno di legge che saranno presentati lunedì in Senato, si prevede un intervento con una copertura finanziaria tra 1,5 e 2 miliardi di euro.