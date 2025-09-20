Mercoledì 24 settembre, l’Aula Paolo VI della Pontificia Università Lateranense a Roma ospiterà l’evento “Accelerare la Crescita – Finanza straordinaria per gli imprenditori del futuro”. L’incontro, che avrà inizio alle ore 16:00, si propone come un forum di alto livello per discutere del ruolo cruciale della finanza straordinaria nello sviluppo delle imprese italiane, in un contesto economico in continua evoluzione.

Finanza straordinaria per un futuro competitivo

L’evento vedrà la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, parlamentare, bancario e professionale. L’obiettivo è esplorare come la finanza straordinaria possa fungere da leva strategica per la crescita, consentendo alle aziende di attrarre i capitali necessari e affrontare le sfide strutturali con strumenti innovativi. L’attenzione sarà posta in particolare sul legame tra politiche pubbliche, programmazione economica e strumenti finanziari avanzati, in un’ottica di crescita sostenibile e sistemica.

Oltre la contingenza: motore di trasformazione

Il dibattito si concentrerà sulla funzione della finanza straordinaria non solo come una soluzione a esigenze contingenti, ma come un motore di trasformazione per il tessuto imprenditoriale italiano. Verrà approfondito il tema dell’integrazione tra visione strategica, capitale umano e innovazione. L’evento, moderato dalla giornalista e conduttrice televisiva Safiria Leccese, si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione e formazione, con l’ambizione di rafforzare il dialogo tra settore pubblico e privato a beneficio della competitività del Paese.