Che cosa accade quando l’educazione diventa performance? Giovanni Scarafile lo racconta nel suo nuovo libro, in uscita in questi giorni, Il ventriloquo (Yod Institute) che si interroga sul destino della scuola nell’era della quantificazione totale. «Quando gli insegnanti diventano ventriloqui costretti a parlare un linguaggio che non è il loro? Quando la relazione educativa viene ridotta a performance quantificabile?» chiede l’autore, aprendo una riflessione che è insieme denuncia e proposta di resistenza.

Analisi filosofica e voce narrante

Il volume alterna capitoli di analisi – in dialogo con Judith Shklar, Miranda Fricker, Stephen Ball e Gert Biesta – a una parte narrativa, dove tre ex studenti, oggi insegnanti, raccontano la loro esperienza in diari, monologhi ed email.

L’obiettivo, spiega Scarafile, è «mostrare dall’interno la vita quotidiana di chi insegna, dando forma a quelle ingiustizie silenziose che oggi abitano le aule».

La figura dell’insegnante-ventriloquo

Il cuore del libro è la diagnosi: «La sistematica marginalizzazione della voce docente non è un incidente, ma il cuore di una trasformazione che svuota la scuola della sua missione democratica».

Nasce così la figura simbolica dell’insegnante-ventriloquo, costretto a recitare un copione imposto dall’alto. Un professionista ridotto a ingranaggio amministrativo, quando invece la scuola dovrebbe essere, secondo Scarafile, «voce viva della responsabilità educativa».

Un progetto che continua online

Il libro si accompagna a un progetto digitale: www.ilventriloquo.prof, una piattaforma che vuole diventare «spazio di comunità e confronto per docenti e studiosi», non solo archivio ma laboratorio di idee e pratiche condivise.

L’autore

Giovanni Scarafile è Professore Associato di Filosofia Morale all’Università di Pisa e Liu Boming Professor alla Nanjing University. Dirige le collane Controversies. Ethics and Interdisciplinarity e Etiche applicate e antropologie filosofiche, è vicepresidente dell’International Association for the Study of Controversies e collabora come editorialista con Avvenire.

Ha pubblicato La spina nella carne. Cinque lezioni sul dialogo e ha curato l’edizione italiana di Il duologo di Abraham Kaplan, citato da Papa Francesco nel messaggio per la 56ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali.