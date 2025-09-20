Il mercato delle sponsorizzazioni sportive si conferma un settore in forte crescita, con una stima di raggiungimento degli 87,3 miliardi di dollari entro il 2032, a fronte dei 73,8 miliardi del 2022. La ricerca, condotta da Allied Market Research, rivela una crescita annua composta (CAGR) del 7,1% tra il 2023 e il 2032. Il report evidenzia come la sponsorizzazione non sia più solo un’esposizione del logo, ma una vera e propria strategia di marketing per connettere i brand con il pubblico e i valori dello sport.

I pilastri del mercato: cartellonistica e calcio dominano

Dal punto di vista della tipologia, la cartellonistica si conferma il segmento dominante del mercato, con ricavi che nel 2022 hanno toccato i 29,2 miliardi di dollari e che si prevede raggiungeranno i 58,3 miliardi entro il 2032. Questa supremazia è rafforzata dall’integrazione di tecnologie come la realtà aumentata (AR), che offre esperienze interattive e personalizzate ai fan.

A livello di sport, il calcio è il settore che genera il maggior volume d’affari, con ricavi di 26,4 miliardi di dollari nel 2022 e proiezioni di crescita a 53,5 miliardi entro il 2032. Tuttavia, il report sottolinea la crescita del cricket, che si prevede cresca a un ritmo moderato, spinto in particolare dalla notevole espansione del cricket femminile. Anche il segmento della sponsorizzazione degli allenamenti è visto come un’area di forte espansione, destinata a crescere al CAGR più alto del periodo.

L’Europa guida la corsa, ma il digitale detta le nuove regole

Geograficamente, l’Europa si conferma il leader indiscusso del mercato, con ricavi di 26,2 miliardi di dollari nel 2022, e si prevede che manterrà il suo primato fino al 2032, raggiungendo i 48,6 miliardi. La regione si distingue per l’adozione di analisi dei dati per comprendere il comportamento dei fan e personalizzare le campagne di marketing.

L’intero settore è profondamente influenzato dall’ambiente digitale, con i brand che utilizzano sempre più piattaforme di social media e servizi di streaming per ingaggiare il loro pubblico. La tendenza è quella di cercare autenticità e allineamento di valori tra sponsor e sport, andando oltre la semplice esposizione del logo per creare partnership strategiche e narrative condivise.