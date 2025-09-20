Il governo Meloni (nella foto, la premier Giorgia Meloni) festeggia un altro successo: anche l’agenzia di rating Fitch promuove l’Italia, portando il suo giudizio a BBB+ con outlook stabile. Questa valutazione si aggiunge a quelle già positive di S&P e Moody’s, che nelle scorse settimane avevano già riconosciuto i progressi del Paese.

Fitch promuove l’Italia: crescita e conti in ordine

Dopo S&P, che ha alzato il rating l’11 aprile, e Moody’s, che ha rivisto al rialzo l’outlook a maggio, è ora il turno di Fitch. La decisione dell’agenzia di rating è supportata da previsioni di una “continua e graduale riduzione del deficit nel 2025-2027”. Il disavanzo è atteso quest’anno al 3,1% del PIL, un dato che segna una chiara inversione di rotta rispetto al passato.

La crescita prevista da Fitch per l’Italia è dello 0,6% nel 2025, con una successiva accelerazione a una media dello 0,8% nel 2026-2027. Un dato che, sebbene moderato, è visto come solido, sostenuto principalmente dalla domanda interna e dagli investimenti. L’agenzia ha sottolineato che “la domanda interna, in particolare gli investimenti, sarà un motore essenziale della crescita a breve termine, compensando la debolezza del settore estero”.

Il debito, la sfida del Superbonus

Nonostante le notizie positive, Fitch non nasconde le sfide. In particolare, il debito pubblico è atteso salire al 137,6% nel 2026, una previsione legata agli aggiustamenti contabili del Superbonus. Nonostante ciò, l’agenzia vede una riduzione dei rischi legati al finanziamento e alla sostenibilità del debito. La nota di Fitch precisa: “Il debito resterà molto più elevato rispetto ai paesi” con rating BBB (la media era il 57,3% nel 2024) ma “prevediamo una riduzione dei rischi in termini di finanziamento e sostenibilità”.

La promozione di Fitch, la prima dal dicembre 2021, è un ulteriore segnale della fiducia degli investitori e delle agenzie di rating nella gestione economica del governo Meloni. Il lavoro sinergico dei ministeri economici e la stabilità politica del Paese stanno dando i loro frutti, consolidando la reputazione dell’Italia sui mercati internazionali.