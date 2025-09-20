È ora possibile viaggiare con Fido in cabina e trasportare liquidi a bordo dell’aereo, ma permangono numerose problematiche da risolvere.

Lo evidenzia Consumerismo No Profit, che ha fatto il punto sulle più recenti novità riguardanti il trasporto aereo. Questa estate i viaggiatori si sono confrontati con cambiamenti che più che facilitare l’esperienza, hanno generato confusione e incertezze sia tra gli operatori che tra i passeggeri. Altri aggiornamenti sono tuttavia in arrivo.

Per esempio, dal 26 luglio scorso è consentito imbarcare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni superiori ai 100 ml, una misura applicabile però solo in alcuni aeroporti dotati di scanner di nuova generazione. Nonostante ciò, molti scali, pur disponendo di tali tecnologie, hanno deciso di non adeguarsi mantenendo il limite tradizionale di 100 ml.

Tra le principali novità imminenti nel trasporto aereo c’è quella riguardante gli animali in cabina: il 23 settembre è previsto il primo volo con un cane a bordo sulla tratta Milano-Roma. Questa disposizione, stabilita dall’ENAC, nonostante le buone intenzioni, presenta diversi aspetti problematici secondo Consumerismo.

Il presidente Luigi Gabriele spiega:

“Innanzitutto manca una definizione chiara del peso massimo consentito per l’animale in cabina: le linee guida dell’ENAC indicano solo di non superare il peso medio di un passeggero, un criterio vago che si presta a molteplici interpretazioni.”