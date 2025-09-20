A Milano, il mondo della finanza e della tecnologia si incontra. La società fintech Riverty ha lanciato una nuova piattaforma di customer service, frutto della collaborazione con Cluster Reply, società del Gruppo Reply (nella foto, il Chief Technology Officer Filippo Rizzante). Il progetto, realizzato in soli 100 giorni, è un tassello fondamentale nella strategia di Riverty per affermarsi come leader nei servizi finanziari supportati dall’intelligenza artificiale.

L’AI al centro: dal routing intelligente ai chatbot empatici

La nuova piattaforma, basata su Microsoft Dynamics 365 Customer Service, è stata concepita per integrare l’AI fin dalla sua progettazione. Funzionalità innovative come il routing intelligente e il riconoscimento automatico del contesto sono già operative. L’integrazione in corso con Microsoft Copilot Studio permetterà l’introduzione di voicebot e chatbot avanzati, in grado di gestire le richieste più semplici in autonomia, garantendo un’esperienza empatica che potenzia, e non sostituisce, il tocco umano.

Efficienza e scalabilità per la crescita

La centralizzazione di tutte le richieste (telefono, chat, e-mail) in un’unica interfaccia offre ai team di assistenza di Riverty una visione completa e in tempo reale delle interazioni con i clienti. Questo porta a una maggiore velocità di risposta, a una riduzione del carico operativo e a una migliore gestione del lavoro. Dashboard aggiornate e reportistica automatizzata migliorano la trasparenza e forniscono una base solida per l’ottimizzazione continua.

I primi risultati sono già evidenti: i tempi di gestione delle richieste si stanno riducendo, la soddisfazione dei clienti è in crescita e la piattaforma è già operativa in otto mercati e quattro lingue. Progettata per essere scalabile, la soluzione è pronta a supportare l’espansione di Riverty in nuovi Paesi.

Timo Reis, Global Operations Excellence Lead di Riverty, commenta: “Questa piattaforma rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso verso l’AI. Scalabilità, efficienza e un’architettura pensata per durare nel tempo sono fondamentali per la crescita di Riverty e l’integrazione di Microsoft Copilot è centrale nella nostra strategia di AI. Stiamo già osservando come la combinazione tra competenze umane e strumenti digitali offra esperienze eccezionali per i clienti. Cluster Reply è stato un partner prezioso nella realizzazione della nostra visione”.

Questa collaborazione conferma come una strategia digitale chiara e il supporto di partner qualificati consentano a Riverty di definire nuovi modelli di customer service attraverso l’intelligenza artificiale.