Come può essere rilanciata la fiducia che ha caratterizzato il boom economico italiano? Cosa implica essere riformisti nell’attualità? In che modo è possibile bilanciare le spinte individualistiche mantenendo al contempo la coesione sociale? Questi interrogativi sono emersi durante il primo incontro del Circolo Matteotti di Bergamo, associazione culturale nata dall’esperienza milanese con l’obiettivo di creare uno spazio aperto di confronto e dialogo tra persone di area riformista, indipendentemente dall’appartenenza partitica. A testimonianza di questa apertura, tra i partecipanti all’inaugurazione figuravano l’ex sindaco ed europarlamentare del Partito Democratico, Giorgio Gori, lo stesso Claudio Martelli e l’ex ministro Maria Elena Boschi, di Italia Viva.

Simili circoli stanno nascendo in diverse città italiane, tra cui Brescia, Venezia, Padova, Parma, Reggio Emilia, Firenze, Roma, Campobasso, Bari, Catanzaro, Arezzo e altre località. Giorgio Gori, che ha moderato l’incontro, ha sottolineato l’impossibilità per il Circolo Matteotti di configurarsi come un soggetto politico: «Uno statuto che mette un veto nero su bianco». L’associazione mira piuttosto a promuovere la cultura riformista, percepita dai suoi fondatori come compressa dai cosiddetti “bi-populismi” contemporanei, attraverso un’efficace attività di dibattito e confronto.

Per questa inaugurazione, che si è tenuta nella gremita Sala Tremaglia del Teatro Donizetti e ha visto la partecipazione di circa 150 persone, con ulteriori cinquanta rimaste fuori per l’alta affluenza, la scelta è ricaduta sull’ultimo libro dell’ex ministro socialista, Claudio Martelli. Il volume ripropone i temi della conferenza tenuta a Rimini nel 1982, nella quale Martelli discusse questioni cruciali quali il lavoro, la scuola, il merito e il ruolo della politica.

Claudio Martelli ha spiegato:

«Rispetto a quegli anni, credo che alcune coordinate fondamentali si siano perse nel corso del tempo e che siamo stati distratti da molteplici distrazioni, perdendo di vista alcune questioni essenziali».

La rinascita del riformismo

Nel contesto politico odierno, caratterizzato da forti tensioni e polarizzazioni, il riformismo si presenta come un argine importante contro le spinte dei bi-populismi che rischiano di frammentare il tessuto sociale. Le associazioni come il Circolo Matteotti intendono così coltivare un dialogo che valorizzi il merito e il bisogno, parlando a chi cerca un percorso di progresso sostenibile e inclusivo.

Maria Elena Boschi ha osservato durante il confronto:

«È fondamentale ritrovare un equilibrio tra le aspirazioni individuali e un progetto collettivo di società, che non lasci nessuno indietro e renda equa la distribuzione delle opportunità».

Un modello aperto e pluralista

Il valore aggiunto del Circolo Matteotti risiede nella sua apertura a diverse anime riformiste, che, pur provenendo da partiti eterogenei, si riconoscono in un orizzonte comune di valori. La rete composta da più circoli sul territorio nazionale consente un dialogo arricchente e una condivisione di esperienze e idee, elementi essenziali per rilanciare un progetto politico culturale credibile e di largo respiro.

Il focus su temi come il lavoro, l’educazione e il merito indica una volontà di rifondare le basi per una crescita inclusiva e capace di affrontare le sfide contemporanee, a partire dalla formazione di nuove generazioni consapevoli e preparate.

La funzione sociale dello Stato è stata oscurata da spinte liberiste e individualiste, ha sottolineato l’autore, evidenziando come questa trasformazione abbia modificato sensibilmente il ruolo regolatore della politica.

Emilio Delbono, consigliere regionale e figura politica di spicco del Partito Democratico, ha osservato che la politica si è progressivamente allontanata da questo compito fondamentale. Per poter svolgere efficacemente questa funzione, ha spiegato l’ex sindaco di Brescia, è indispensabile che la classe dirigente comprenda le dinamiche e gli equilibri delle società contemporanee, possedendo al contempo una visione culturale capace di indirizzare l’azione politica.

Il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, ha rimarcato questa necessità: «Si tratta di dare un contenuto concreto e operativo al riformismo». Una prospettiva chiara delle priorità potrebbe infatti tradursi in politiche che sostengano il ceto medio e incentivino la natalità, evitando al contempo che temi cruciali come sicurezza e migrazione diventino monopolio esclusivo della destra.

Per stimolare la natalità e gli investimenti è però essenziale ristabilire un clima di fiducia, un compito non semplice in un periodo segnato da conflitti commerciali e tensioni militari che influenzano profondamente la società.

Maria Elena Boschi ha evidenziato l’importanza di rinvigorire la speranza coltivando la fiducia nella democrazia e nei processi storici che hanno permesso di superare crisi ben più gravi, come quelle successive alla Seconda Guerra mondiale, durante la crisi di Cuba o nel cuore della Guerra fredda.

La riflessione sui temi sociali e politici sottolinea come la leadership debba possedere una visione culturale ampia e la capacità di rispondere alle nuove sfide contemporanee, offrendo risposte concrete che possano rafforzare la coesione sociale e rilanciare lo sviluppo.