Milano si anima con un evento dedicato alla bellezza che va oltre l’estetica, sostenendo una causa sociale importante. In occasione della Milano Beauty Week, promossa da Cosmetica Italia in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, sono state lanciate due iniziative benefiche: “Beauty Gives Back” e “Love is in the Hair”. Queste attività si svolgono all’interno di Palazzo Castiglioni e offrono ai visitatori la possibilità di scoprire nuovi prodotti cosmetici e servizi acconciatura, contribuendo al contempo a sostenere la Onlus “La forza e il sorriso”.

L’entusiasmo delle persone in fila è palpabile: il piacere di sperimentare nuove esperienze di bellezza si unisce a un forte desiderio di solidarietà. Non si tratta soltanto di riempire una borsa di cosmetici o di provare un nuovo look, ma di partecipare attivamente a iniziative che migliorano la qualità della vita di pazienti oncologici.

Paolo Braguzzi, presidente de La forza e il sorriso Onlus, spiega il funzionamento di “Beauty Gives Back”:

“Con questa iniziativa offriamo alle persone la possibilità di testare gratuitamente i prodotti messi a disposizione dalle aziende che ci supportano, chiedendo in cambio una donazione. I fondi raccolti vengono poi impiegati per finanziare i nostri laboratori di bellezza dedicati ai pazienti in terapia oncologica.”

Parallelamente, “Love is in the Hair” propone un’esperienza professionale di hair styling, realizzata da esperti del settore, con l’obiettivo di aiutare le persone a sentirsi più belle in una giornata speciale.

Paolo Braguzzi aggiunge:

“Questa seconda iniziativa mira a raccogliere fondi per sostenere laboratori che offrono momenti di sollievo e benessere ai malati, regalando una pausa preziosa nella loro quotidianità.”

L’evento, che sta riscuotendo un notevole successo di pubblico, proseguirà per l’intera giornata di sabato 20 e domenica 21 settembre. Diverse postazioni sono allestite nelle sale di Palazzo Castiglioni, con un’area riservata esclusivamente ai parrucchieri.

Fra i partecipanti, una signora racconta soddisfatta:

“Ho scelto alcuni prodotti del mio marchio preferito e sono molto contenta.”

Un’altra visitatrice, in visita a Milano dalla figlia, condivide la sua esperienza:

“È un’occasione per scoprire le novità del settore e al contempo passare del tempo insieme.”

Non mancano coloro che colgono l’opportunità per motivi professionali. Due donne, infatti, spiegano:

“Abbiamo intenzione di aprire un nostro negozio di cosmetici e siamo venute qui per carpire le tendenze e innovazioni del mercato.”

Un evento che unisce bellezza e solidarietà

Le iniziative “Beauty Gives Back” e “Love is in the Hair” rappresentano un esempio di come il settore della cosmetica e della cura personale possa integrarsi con finalità sociali. La collaborazione con La forza e il sorriso Onlus valorizza l’importanza di offrire momenti di normalità e cura a chi affronta la malattia, sottolineando come la bellezza possa diventare uno strumento di benessere psicologico e di conforto.

La Milano Beauty Week conferma così il suo ruolo di punto di riferimento per l’innovazione del settore, aprendosi anche a forme di responsabilità sociale capaci di coinvolgere attivamente la comunità.