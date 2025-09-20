Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ha approvato nuove normative riguardanti il trasporto di animali a bordo degli aerei. Le novità, in vigore dal 23 settembre, consentono agli animali, anche di taglia grande, di viaggiare in cabina senza necessità di essere rinchiusi in un trasportino, seguendo quanto già previsto per il trasporto ferroviario.

Michele Biancofiore, senatrice di Civici d’Italia – Noi Moderati – UDC – MAIE, ha espresso il suo sostegno alla decisione del ministro Matteo Salvini, di Ita Airways e di Enac, difendendo la scelta come un passo importante nel riconoscere il valore degli animali familiari e le esigenze dei viaggiatori. La senatrice ha commentato:

Michele Biancofiore ha detto:

“Regole chiare per gli animali a bordo degli aerei, senza creare allarmi per i consumatori. Sorprende che alcune associazioni di consumatori o utenti, la cui funzione è proprio interpretare e tutelare le esigenze della gente, si pongano contro gli interessi dei loro stessi rappresentati. È deludente che, come spesso accade nella storia, ci siano ancora resistenze all’evoluzione sociale.”

La senatrice ha inoltre sottolineato come la normativa internazionale e gli ultimi pronunciamenti della giurisprudenza italiana abbiano ormai superato l’idea che gli animali siano semplicemente bagagli o oggetti da confinare in trasportini chiusi, specialmente in caso di emergenze come evacuazioni. Tali situazioni, secondo lei, desterebbero forti preoccupazioni in chi ha a cuore il benessere degli animali.

Le norme per il trasporto in cabina di animali di taglia grande saranno definite da ciascuna compagnia aerea, secondo Biancofiore, e rispetteranno rigorosamente le necessità di tutti i passeggeri, nella consapevolezza che la libertà individuale si arresta dove inizia quella altrui.

La senatrice ha richiamato l’attenzione sul fatto che solo in Europa sono presenti oltre 62 milioni di animali domestici, parte insostituibile delle famiglie, il che rende imprescindibile un approccio inclusivo e rispettoso verso il loro trasporto negli spostamenti aerei.

Le criticità sollevate dalle associazioni

Alcune associazioni di consumatori hanno espresso riserve riguardo alla novità prevista dal regolamento Enac, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza di tutti i passeggeri a bordo e la corretta gestione degli animali durante i voli. Le preoccupazioni principali riguardano l’eventuale disagio per chi ha allergie o fobie e la responsabilità da attribuire in caso di incidenti o comportamenti imprevedibili degli animali.

Tuttavia, l’Enac e le compagnie aeree stanno predisponendo procedure scrupolose per regolare la presenza di animali in cabina, assicurando un equilibrio tra diritti dei proprietari e tutela degli altri viaggiatori. La normativa mira a conciliare sicurezza, benessere animale e valorizzazione di un rapporto sempre più integrato tra persone e animali domestici, riflettendo le trasformazioni sociali e culturali in atto.

Implicazioni normative e sociali

Il mutato approccio verso il trasporto degli animali a bordo evidenzia una più ampia evoluzione legislativa e sociale, che riconosce nei pet membri effettivi delle famiglie e non semplici cose da gestire come bagagli. Questo cambiamento ha riflessi anche in ambito giuridico, con sempre più sentenze che tutelano il benessere degli animali e i diritti dei loro proprietari.

Allo stesso tempo, la collaborazione tra enti regolatori, compagnie aeree e associazioni di categoria sarà fondamentale per monitorare l’applicazione delle nuove regole e per attuare eventuali correttivi, al fine di prevenire situazioni di conflitto tra passeggeri e garantire un’esperienza di viaggio serena a tutti.

Questo nuovo quadro normativo rappresenta dunque un passo importante nel promuovere una maggiore inclusività e rispetto delle esigenze di tutti i fruitori del trasporto aereo, sottolineando l’importanza di un’evoluzione che tenga conto del cambiamento dei modelli di convivenza e delle aspettative collettive.

Le compagnie aeree si stanno adeguando alle esigenze di chi viaggia con animali domestici, un trend ormai consolidato in numerosi settori dei trasporti e dell’ospitalità, dove l’85% degli alberghi e delle linee ferroviarie nel mondo già accetta gli amici a quattro zampe. Proprio in risposta a questa crescente necessità, Trenitalia ha adottato la misura di rendere gratuito il biglietto per gli animali questa estate.

Per chi non ama gli animali o soffre di allergie, Biancofiore rassicura che sono previste misure specifiche: «L’animale domestico non potrà mai sedersi accanto a passeggeri che non siano il suo proprietario. Il posto a bordo destinato a chi viaggia con animali, denominato PAW-SENGER, sarà sempre chiaramente segnalato e visibile». Inoltre, gli animali avranno un posto esclusivamente finestrino, in modo da evitare l’accesso al corridoio evitando qualsiasi contatto indesiderato.

Verrà comunque limitato il numero di cani e gatti per ogni classe di viaggio, per prevenire interazioni tra animali e ridurre potenziali disagi, seguendo pratiche già consolidate nel settore. In tema di igiene, in molti aeroporti internazionali sono state istituite aree toilette dedicate agli animali domestici, garantendo così un viaggio più confortevole per loro e per i proprietari.

Il viaggiatore potrà inoltre scegliere se accettare o meno di sedersi accanto a un animale al momento della prenotazione, esprimendo in modo semplice e chiaro le proprie preferenze, con l’obiettivo di soddisfare sia chi ama viaggiare con i propri animali, sia chi desidera un’esperienza priva di animali accanto.