È iniziata la raccolta del riso nelle campagne italiane, con una superficie coltivata in aumento del 4% che porta la Risaia Italiana a circa 235mila ettari. Un dato che, secondo la Coldiretti, conferma il primato europeo dell’Italia non solo per estensione, ma anche per capacità produttiva. La campagna agricola 2025/2026 cade in un anno speciale, che celebra gli 80 anni del Carnaroli, una varietà iconica della tradizione gastronomica del Belpaese. L’estate dal punto di vista climatico è stata regolare, e i risicoltori sperano che l’aumento di superficie si traduca in una crescita della produzione, anche se le rese finali dipenderanno dalle condizioni meteo delle prossime settimane e dalle fasi di essiccazione e pilatura.

Le sfide: costi di produzione e importazioni aggressive

Nonostante le prospettive positive sulla produzione, i coltivatori italiani sono preoccupati per due fattori cruciali: i costi di produzione e le importazioni di riso straniero. I prezzi dei mezzi tecnici, dai fertilizzanti all’energia, hanno subito un’impennata a doppia cifra negli ultimi anni, collocandosi ben al di sopra dei livelli pre-Covid e pre-conflitto in Ucraina. A questo si aggiunge la minaccia delle importazioni selvagge, spesso favorite da accordi commerciali internazionali. Un nuovo colpo potrebbe arrivare dall’accordo Ue-Mercosur, che prevede l’ingresso di 60 milioni di chili di riso a dazio zero dal Brasile, il primo produttore extra-asiatico.

Dumping e mancanza di reciprocità, un problema cronico

L’Italia si trova a competere in un mercato dove mancano reciprocità e regole comuni. “I coltivatori sudamericani usano fitofarmaci vietati in Europa, hanno manodopera a basso costo e controlli meno rigidi”, sottolinea la Coldiretti. Questo crea uno svantaggio competitivo enorme. Già oggi, il 60% del riso importato in Italia gode di tariffe agevolate. Un fenomeno di dumping aggravato, a detta di Coldiretti, dall’uso di pesticidi non consentiti in Europa e dal sospetto di sfruttamento del lavoro minorile, una dinamica che potrebbe ripetersi con un possibile futuro accordo Ue-India. Per tutelare il settore, Coldiretti chiede l’applicazione di una clausola di salvaguardia automatica che scatti al superamento di una certa soglia di importazioni e una rigida reciprocità per garantire che i prodotti importati rispettino gli stessi standard di quelli comunitari.

Un patrimonio da difendere: 3500 aziende e un primato mondiale

La filiera risicola italiana, con circa 3500 aziende agricole e oltre diecimila famiglie tra imprenditori e lavoratori, rappresenta un pilastro del settore agroalimentare nazionale. Il nostro Paese non è solo il principale produttore europeo con circa 1,4 miliardi di chili di risone all’anno, ma vanta anche una ricchezza varietale unica: più di 200 tipologie iscritte al Registro nazionale, tra cui Carnaroli, Arborio, Roma e Vialone Nano. Le province di Pavia, Vercelli e Novara coprono da sole il 90% della produzione nazionale, confermando l’importanza strategica di questo comparto.