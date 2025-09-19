I vini Val d’Oca hanno conquistato il WineHunter Award, un prestigioso riconoscimento che certifica l’eccellenza nel mondo del vino. Tre etichette in particolare sono state premiate: l’Uvaggio Storico ha ottenuto il “Gold”, mentre i vini Rosso al Cartizze e alle Rive di Colbertaldo si sono aggiudicati il “Merano Award Rosso”. Questo traguardo sottolinea la qualità dei prodotti e l’impegno della cantina nel mantenere viva la tradizione del Prosecco Superiore DOCG.

L’eccellenza della tradizione

Il premio riconosce il lavoro dei soci di Val d’Oca, che si dedicano alla cura del territorio di Conegliano Valdobbiadene. La loro dedizione si traduce in vini che non solo rispettano la tradizione, ma riescono anche a comunicare l’identità del loro territorio a livello internazionale. Questo risultato è il frutto di un processo che unisce la sapienza artigianale alla valorizzazione delle uve locali, per creare prodotti che raccontano una storia in ogni calice.