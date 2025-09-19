No, non è “solo un mal di testa”. L’emicrania è una malattia neurologica che incide sulla vita di quasi sei milioni di italiani, con un costo sociale ed economico elevatissimo, stimato in 20 miliardi di euro l’anno. Questo il messaggio principale della conferenza stampa a Milano con cui Pfizer ha annunciato la rimborsabilità di rimegepant, il primo e unico farmaco orale anti-CGRP in Italia per il trattamento acuto e preventivo dell’emicrania episodica.

L’emicrania, una malattia invisibile e invalidante

Secondo il professor Piero Barbanti, docente di Neurologia all’Università San Raffaele di Roma, l’emicrania ha origini ereditarie e si manifesta con un dolore forte e disabilitante, sensibilità a luci e rumori, nausea e talvolta vomito. A incidere sugli attacchi sono anche fattori scatenanti come stress e insonnia. Il peso maggiore della malattia ricade sulle donne tra i 15 e i 50 anni, ma lo stigma sociale colpisce anche gli uomini, che subiscono maggiormente gli effetti di questa patologia invisibile.

“Il pregiudizio pesa enormemente sul mondo del lavoro: quasi otto persone su dieci dichiarano che l’emicrania ha avuto un impatto negativo sulla propria carriera e molte scelgono di non parlarne per paura di essere giudicate. Si tratta di un problema culturale, oltre che sanitario”, ha sottolineato Roberto Pancaldi, HR Director The Adecco Group Italia.

Un’opinione condivisa anche da Alessandra Sorrentino, Presidente dell’Associazione Alleanza Cefalalgici (Al.Ce), che ha ribadito il concetto di “invisibilità”. “Essere invisibili significa non poter parlare del dolore che si prova, oltre a non essere riconosciuti come malati. Ci sentiamo quindi giudicati, non compresi, e finiamo per chiuderci in noi stessi, perché abbiamo il timore di non trovare chi, dall’altra parte, è in grado di capirci e di prendersi cura di noi. Parliamo perciò di un vero e proprio diritto a smantellare lo stigma che riguarda trasversalmente donne e uomini, con questi ultimi che spesso hanno ancora più difficoltà ad aprirsi e a raccontare la loro esperienza perché culturalmente pensano di dover apparire sempre forti”.

Rimegepant, una svolta terapeutica

In questo contesto si inserisce rimegepant, un farmaco orale in grado di agire sia sul trattamento sintomatico che sulla prevenzione degli attacchi. “Si tratta di una terapia che viene assunta a giorni alterni tramite una compressa”, ha spiegato la professoressa Cristina Tassorelli, docente di Neurologia all’Università di Pavia. “Il paziente con comorbidità può utilizzare tranquillamente questo tipo di farmaco perché ha poche interazioni con altre terapie. Rimegepant è destinato a persone dai 18 anni in su e viene prescritto o nei centri specializzati nel trattamento dell’emicrania o dai neurologi ospedalieri”.

Il farmaco è rimborsabile in base a criteri precisi: nel trattamento acuto, per chi non ha avuto benefici o non ha tollerato i farmaci tradizionali (triptani e antinfiammatori); nel trattamento preventivo, per chi soffre di almeno otto giorni di emicrania al mese e ha un elevato grado di disabilità, dopo aver provato senza successo almeno tre classi di farmaci precedenti.

L’emicrania, oltre alle assenze, causa anche il presenteismo, ovvero la riduzione della produttività sul posto di lavoro. L’accesso a terapie efficaci può quindi rappresentare un punto di svolta. “Il farmaco può restituirci una migliore qualità della vita”, ha affermato Alessandra Sorrentino. “Questo significa poter aspirare a non dover rinunciare ai nostri sogni, alle nostre ambizioni e più semplicemente a tornare a fare le cose che riempiono la quotidianità. Resta comunque la necessità che la malattia venga guardata per ciò che è, vale a dire una patologia neurologica che attraverso il dolore ruba anni di vita ai pazienti. Per questo abbiamo bisogno di diagnosi veloci e di un tempestivo accesso alle terapie più efficaci”.

L’impegno di Pfizer

Barbara Capaccetti, Direttore Medico di Pfizer in Italia, ha ribadito l’impegno dell’azienda nel settore delle neuroscienze. “Non ci limitiamo a sviluppare innovazioni, ma puntiamo anche a iniziative di sensibilizzazione, prevenzione e supporto affinché l’emicrania venga riconosciuta come una patologia seria e invalidante. Vogliamo restituire tempo, serenità e qualità di vita a chi convive con questa malattia, promuovendo percorsi di diagnosi e cura più tempestivi e accessibili”.