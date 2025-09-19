L’Umbria mette al centro del dibattito regionale il mondo dello sport, avviando un percorso di studio e confronto che mira a riscrivere la legge regionale sul settore. L’iniziativa, presentata dall’Assessore regionale allo Sport, Simona Meloni, è denominata “Umbria destinazione sport” e si configura come un “think tank” pionieristico a livello nazionale. L’obiettivo è trasformare lo sport in un driver di crescita sociale, economica ed educativa per la regione, troppo spesso percepito solo come attività motoria.

Sei tavoli tematici e una visione strategica

Gli Stati Generali, che hanno preso il via al Barton Park di Perugia, prevedono la partecipazione di esperti da tutta Italia, chiamati a lavorare in sei tavoli tematici. Le aree di discussione sono ampie e interconnesse: “Sport, turismo ed eventi”, “Sport, sviluppo economico, digitalizzazione e intelligenza artificiale”, “Sport, salute e prevenzione”, “Sport, alimentazione e benessere”, “Sport, inclusione e formazione” e “Sport, impiantistica e sostenibilità”. Questo approccio multidisciplinare sottolinea la visione della Regione: lo sport come strumento di politica pubblica di benessere e sviluppo.

Tre ragioni per un cambio di rotta

L’Assessore Meloni ha spiegato le tre ragioni fondamentali alla base dell’iniziativa. Primo, lo sport è un moltiplicatore di qualità della vita, coesione sociale e crescita economica. Secondo, è una risposta strategica al profilo demografico dell’Umbria, una delle regioni più anziane d’Italia, dove lo sport può agire come medicina preventiva e contrastare la sedentarietà. La visione è quella di considerare le “palestre della salute” come vere e proprie infrastrutture della sanità pubblica. Terzo, la necessità di aggiornare una normativa ormai datata, risalente al 2009 e ritoccata solo nel 2017. L’obiettivo è creare una nuova legge che ponga al centro qualità, prossimità e misurazione degli impatti.

Il ruolo cruciale del turismo sportivo

L’evento, promosso in collaborazione con Sviluppumbria e con la partecipazione di ENIT S.P.A., sottolinea anche l’importanza del legame tra sport e turismo. Ivana Jelinic, nella foto, AD di ENIT, ha evidenziato il potenziale economico del settore: “Eventi e manifestazioni sportive forniscono un contributo rilevante per lo sviluppo del turismo in Italia, in grado di generare un impatto economico positivo su tutto il territorio. Attraendo viaggiatori internazionali in occasione di grandi appuntamenti di sport, l’Italia fa conoscere le sue mete. Solo lo scorso anno sono stati oltre 550 mila i turisti stranieri che hanno scelto la vacanza sportiva nel nostro Paese, crescendo di circa il 5%, generando quasi 2 milioni di pernottamenti con un apporto totale di consumi turistici pari a 338 milioni di euro“.