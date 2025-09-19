Mattia Gottardi non cerca di minimizzare la situazione: il numero di varianti al Piano Regolatore Generale (Prg) dei Comuni trentini attualmente in esame presso il Servizio Urbanistica della Provincia appare «esorbitante rispetto alla media». Di fatto, con 122 varianti, a fronte di una media di «15-20 all’anno», si tratta di un carico considerevole. Una pressione che ha creato difficoltà alla struttura provinciale, che ha accumulato ritardi superiori ai cento giorni.

«Tuttavia, adesso la fase più critica è superata» assicura Gottardi, che si prepara a incontrare a breve il presidente del Consiglio delle autonomie, Michele Cereghini, per fare il punto della situazione e illustrare anche a lui il quadro complessivo delle procedure, come emerso dalla risposta all’interrogazione dei consiglieri del Partito Democratico, Alessio Manica e Paolo Zanella. La medesima risposta è stata inviata inoltre a Lucia Coppola di Avs, che aveva presentato un’interrogazione sul medesimo tema.

L’assessore rimarca che normalmente, nel corso di una consiliatura, una amministrazione riesce a presentare una variante al Prg. Tuttavia, durante l’ultima consiliatura, la pandemia ha profondamente alterato le priorità dei Comuni imponendo un cambio nell’ordine delle necessità amministrative.

Un iter rallentato dalla pandemia

Per almeno due anni le amministrazioni comunali si sono dovute concentrare su questioni diverse da quelle urbanistiche. Anche quei municipi che già avevano avviato il procedimento per la variante si sono trovati costretti a sospenderlo. Solo al termine della fase pandemica si è assistito a una ripresa con una forte accelerazione, necessaria per chiudere i processi prima dell’inizio del semestre bianco.

Gottardi spiega che «al Servizio Urbanistica sono pervenuti tutti i documenti in un arco di tempo che va da un mese fino al giorno precedente l’avvio del semestre bianco». Questa concentrazione di pratiche ha inevitabilmente sovraccaricato la struttura provinciale, che ha incontrato difficoltà soprattutto nel rispettare i termini previsti per la restituzione della documentazione necessaria alla prima adozione delle varianti, a volte a causa di istruttorie comunali preparate con eccessiva fretta.

L’assessore sottolinea inoltre che non solo il Servizio Urbanistica ha subito stress da questo afflusso straordinario di pratiche. Infatti, le varianti, prima di passare alla Conferenza dei servizi, vengono trasmesse a tutti i servizi provinciali competenti, e dunque anche altri uffici si sono trovati coinvolti in questa situazione di sovraccarico.

La situazione critica dell’ufficio urbanistica ha richiesto un intervento tempestivo per fronteggiare il crescente carico di lavoro e le lunghe attese. Il primo passo è stato rafforzare la struttura interna, ma, come spiegato dall’assessore Gottardi, non era possibile inserire personale senza una preparazione adeguata. Per questo motivo, è stato deciso di riassegnare ai dipendenti impiegati nella gestione dei bandi per i muretti a secco e per i castagneti la valutazione delle varianti urbanistiche.

Questi bandi sono stati quindi temporaneamente sospesi per consentire di superare la fase critica di blocco delle pratiche. Gottardi ha concluso affermando che, nonostante il rallentamento persista, i lavori stanno comunque procedendo.

Le repliche dell’opposizione

Nonostante le giustificazioni offerte dall’assessore, i consiglieri del Partito Democratico restano critici. Manica e Zanella hanno sottolineato come l’elevato numero di varianti urbanistiche riguardanti gli enti locali rappresenti un chiaro esempio della discrepanza tra la narrazione politica e la complessità reale della gestione amministrativa.

Secondo i consiglieri, fin dalla scorsa legislatura, la coalizione di centrodestra ha promesso impegni significativi in termini di semplificazione burocratica e vicinanza agli enti locali. Tuttavia, a sette anni dall’inizio della loro amministrazione, la situazione dell’urbanistica appare tutt’altro che risolta. Questo settore, fondamentale per il governo del territorio e uno dei più delicati in ambito comunale, soffre di inefficienze e ritardi.

Se da una parte la comunicazione riguardante il potenziamento parziale della struttura viene vista con favore, dall’altra il Pd critica la gestione complessiva, accusando la maggioranza di trattare il tema urbanistico come un ostacolo piuttosto che uno strumento di governo. Ricordano inoltre come nella precedente legislatura il servizio fosse stato deliberatamente indebolito invece di essere rafforzato.

In questo contesto, i sindaci hanno fatto bene a chiedere chiarimenti alla giunta, evidenziando come la situazione attuale risultasse insostenibile e penalizzante per rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini, delle imprese e dei territori locali.

Va sottolineato che anche esponenti della stessa maggioranza avevano già evidenziato il problema dei ritardi nelle approvazioni. In particolare, durante una sessione di question time, Daniele Biada di Fratelli d’Italia aveva posto l’attenzione sull’importanza di semplificare l’iter dei piani regolatori generali (PRG).

Daniele Biada aveva sottolineato:

“Snellire le procedure di approvazione dei PRG significa rendere più efficiente la pianificazione territoriale e facilitare la permanenza delle popolazioni nelle zone montane e rurali.”