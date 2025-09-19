Riprende l’iniziativa Cambiagesto, la campagna di Philip Morris Italia volta a contrastare l’inquinamento causato dai mozziconi di sigaretta. Dal 19 al 27 settembre l’evento farà tappa in sei città italiane: Roma, Bari, Napoli, Bologna, Milano e Verona, nell’ambito della manifestazione nazionale Sea & Rivers promossa da Plastic Free e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente.

L’iniziativa prevede attività di raccolta e la distribuzione gratuita di oltre 42.000 posacenere tascabili, con l’obiettivo di incoraggiare comportamenti più responsabili tra i fumatori. Michele Samoggia, direttore External Affairs di Philip Morris Italia, sottolinea:

“Anche un gesto semplice come evitare di gettare un mozzicone per terra può rappresentare un atto di responsabilità condivisa.”

Dalla sua nascita nel 2019, la campagna ha coinvolto più di 2.600 volontari in oltre 30 città, collaborando con 984 tabaccherie. I risultati sono significativi: più di 186 chilogrammi di mozziconi raccolti e oltre 500.000 portamozziconi distribuiti.

Luca De Gaetano, fondatore di Plastic Free, spiega l’importanza del problema:

“Il mozzicone rappresenta una delle principali fonti di inquinamento negli spazi pubblici. La sua apparente innocuità porta a sottovalutare il suo impatto, ma esso rilascia microplastiche e sostanze tossiche nell’ambiente.”

Le statistiche confermano la gravità della questione: in Italia ogni anno il 64% dei mozziconi viene smaltito in modo improprio negli spazi pubblici. La campagna intende invertire questa tendenza, promuovendo una cultura della responsabilità ambientale che nasce da un semplice gesto quotidiano.