Il primo cittadino non ha escluso che Rosatelli possa trovarsi in una posizione precaria, come già ipotizzato da alcune fonti giornalistiche, ma al tempo stesso non ha espresso un supporto incondizionato a favore dell’assessore. Una posizione cauta che definisce la situazione come una fase ordinaria di confronto politico.

Stefano Lo Russo ha dichiarato:

«Il centrosinistra a Torino ha intrapreso un dialogo con tutti i membri della giunta e i consiglieri comunali sui diversi temi in discussione. Ritengo che questo confronto porterà contributi positivi sia al dibattito pubblico sia all’azione amministrativa. Per ora, la situazione mi sembra assolutamente nella norma.»

Questo messaggio, più che rassicurante, sembra piuttosto un avvertimento indirizzato agli alleati, in particolare alla sinistra radicale, in un contesto reso teso dalle polemiche estive. In quel periodo, infatti, gli ecologisti avevano chiesto di ampliare la propria rappresentanza in giunta, senza però ottenere risposte concrete, e non è stata fornita alcuna difesa da parte dell’amministrazione dopo gli attacchi rivolti all’ex sindaca Chiara Appendino.

Durante la Festa della Fiom, Lo Russo ha ironicamente salutato:

«Saluto Jacopo Rosatelli, così come Sara Diena: spero che la giornata sia stata positiva per entrambi…»

Con questa battuta il sindaco ha richiamato l’attenzione sia sull’assessore finito al centro delle critiche, sia sulla sua possibile successora. L’esito della verifica ai vertici dell’amministrazione sarà determinante e dipenderà soprattutto dall’atteggiamento che Alleanza Verdi e Sinistra deciderà di adottare nei prossimi giorni. Se il movimento intenderà mantenere una linea più conciliante, il sindaco potrebbe rivedere la sua posizione e concedere maggiore fiducia.

I membri del partito di Rosatelli lo sostengono con convinzione. La capogruppo regionale e segretaria piemontese di Sinistra Italiana, Alice Ravinale, evidenzia: «Sta portando avanti un lavoro impegnativo, prezioso e generoso all’interno della giunta». Aggiunge inoltre che il sindaco e l’intera maggioranza riconoscono l’importanza del suo contributo.

In un contesto cittadino segnato dai debiti e dai continui tagli da parte dello Stato, garantire risposte adeguate diventa ancora più complesso e fondamentale.

Ravinale lancia un monito a chi manifesta insoddisfazione: «Non permetteremo che provocazioni mirate a indebolirci o a creare divisioni ci distraggano dal nostro operato».

L’alleanza con Avs appare dunque solida per il momento. Lo stesso sindaco Lo Russo conferma con fermezza: «La rifarei mille altre volte, ovviamente».

Controllo continuo sull’andamento della giunta

Nonostante la conferma dell’alleanza, il monitoraggio sull’operato della giunta prosegue. «Abbiamo la possibilità di valutare i progressi riguardanti il nostro progetto per la città — spiega la capogruppo — che attualmente colloca Torino tra le prime posizioni italiane, non solo fra le grandi città, ma in generale tra tutti i comuni, per la capacità di realizzare investimenti sul territorio».

Ravinale sottolinea che il percorso intrapreso segue rigorosamente gli impegni presi e le strategie delineate fin dall’inizio del mandato amministrativo.