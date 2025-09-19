Ad agosto il fabbisogno di energia elettrica in Italia è sceso in maniera significativa, un segnale che riflette una combinazione di fattori climatici e una domanda industriale meno vivace. Secondo i dati diffusi da Terna, nella foto l’a. d. Giuseppina Di Foggia, la richiesta è stata pari a 24,7 miliardi di kWh, con un calo dell’8,9% rispetto ad agosto 2024. Questo dato grezzo, che confronta un mese con un giorno lavorativo in meno e temperature medie più basse di 1,5°C, si riduce a un più contenuto -3,2% se corretto dagli effetti di calendario e temperatura.

Industria e servizi: un quadro a due velocità

Anche il mondo produttivo ha mostrato un andamento eterogeneo. L’Indice Mensile dei Consumi Elettrici Industriali (IMCEI), che monitora le aziende energivore, ha registrato una flessione del 3,3% (-2,8% il dato corretto), con settori in controtendenza. Mentre la siderurgia e la meccanica mostrano segnali positivi, comparti come la chimica e i metalli non ferrosi sono in calo.

Dall’altro lato, il settore dei servizi sembra aver ripreso slancio. L’Indice Mensile dei Servizi (IMSER) ha segnato, per la prima volta quest’anno, un aumento del +6,6% a giugno 2025 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

La svolta verde: fotovoltaico e eolico dominano

Nonostante il calo della domanda generale, la transizione energetica italiana accelera. Nel mese di agosto, le fonti rinnovabili hanno coperto quasi la metà del fabbisogno, raggiungendo una quota record del 47,7% (rispetto al 39,9% di agosto 2024).

La crescita è trainata in particolare da:

Eolico : +63,1%

: +63,1% Fotovoltaico: +18,8%

Questo boom è sostenuto da un aumento significativo della capacità installata: nei primi otto mesi del 2025 sono stati aggiunti 4.039 MW di nuova capacità rinnovabile, di cui ben 3.680 MW solo dal fotovoltaico.

Produzione nazionale: meno import, più stoccaggio

L’Italia ha soddisfatto la quasi totalità della sua domanda con la produzione interna (87%), riducendo l’import di energia dall’estero. Questo si riflette in un saldo estero in calo del 13,2% rispetto ad agosto 2024.

Nel frattempo, il Paese sta potenziando la sua capacità di accumulo: al 31 agosto 2025 la capacità di stoccaggio è aumentata del 55,4% rispetto all’anno precedente, un dato che evidenzia l’impegno verso una maggiore autonomia energetica e una gestione più efficiente delle fonti intermittenti.