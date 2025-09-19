Informare la popolazione sui benefici dell’energia nucleare e aiutarla a superare le paure e i pregiudizi legati a questa fonte energetica. Questo è l’obiettivo di Stand Up for Nuclear, una campagna di divulgazione attiva da diversi anni in trenta paesi.

Nel periodo tra settembre e ottobre, in 39 città italiane verranno allestiti banchetti informativi per illustrare ai cittadini il funzionamento del nucleare e rispondere a tutte le domande riguardanti questa tecnologia.

In Italia, la campagna è promossa dal 2011 dal Comitato Nucleare e Ragione in collaborazione con varie associazioni come Amici della Terra, Giovani Blu, Liberi Oltre le Illusioni, Riforma e Progresso e Women in Nuclear Italy. Questi gruppi sono per lo più composti da giovani, molti dei quali operano nel settore nucleare. Il calendario completo degli eventi è disponibile su nucleareeragione.org.

Pierluigi Totaro, presidente del Comitato Nucleare e Ragione, ha sottolineato durante la presentazione della campagna a Genova, presso la sede di Confindustria:

“In Italia serve innanzitutto un’azione mirata di sensibilizzazione culturale. Vogliamo coinvolgere i cittadini per farli diventare più consapevoli sul tema nucleare, aiutandoli a superare preconcetti e paure. Ai nostri banchetti spesso chiediamo ‘quanto ne sapete del nucleare?’ e la risposta è quasi sempre ‘non abbastanza’.”

Elisa Boeri di Liberi Oltre ha aggiunto:

“Il nostro intento è stimolare un dibattito fondato su dati scientifici, evitando reazioni emotive e pregiudizi. Vogliamo far comprendere che l’energia nucleare è ormai indispensabile per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni e garantire un futuro sostenibile ai giovani.”

Eleonora Agus Poletti, ingegnere e rappresentante del Comitato, ha spiegato:

“Il Comitato mantiene una posizione neutra sul piano politico, ma abbiamo rilevato un cambiamento di approccio nel paese, testimoniato dall’introduzione di un disegno di legge quadro sul nucleare in Parlamento e dall’impegno del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.”

Il contesto e l’importanza di una corretta informazione

In un’Italia dove il dibattito sul nucleare è spesso controverso e influenzato da emozioni più che da dati concreti, iniziative di sensibilizzazione come Stand Up for Nuclear sono fondamentali per costruire una coscienza diffusa ed equilibrata. La transizione energetica verso risorse sostenibili non può prescindere dal confronto scientifico e dall’educazione della popolazione, elementi chiave per affrontare le sfide ambientali e climatiche.

Il coinvolgimento di giovani professionisti e associazioni rappresenta un valore aggiunto, poiché contribuisce a rinnovare il dibattito con competenze specializzate e partecipazione attiva della società civile, promuovendo uno scambio costruttivo tra esperti e cittadini.

La campagna, con i suoi banchetti informativi diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, mira a rendere accessibile un argomento complesso e spesso percepito come distante, favorendo così una maggiore trasparenza e fiducia.

Il ruolo istituzionale e il futuro dell’energia nucleare in Italia

Negli ultimi anni, il tema nucleare ha ripreso un ruolo di rilievo nelle strategie energetiche italiane ed europee, soprattutto per il contributo che questa fonte può offrire nella lotta ai cambiamenti climatici, grazie all’assenza di emissioni dirette di CO2.

L’interesse crescente da parte delle istituzioni, come testimoniano il disegno di legge dedicato e l’impegno ministeriale, apre la strada a un possibile rilancio del nucleare nel Paese, con impatti sia sulla sicurezza energetica sia sulle politiche ambientali.

Per completare questo percorso è necessario mantenere alta la qualità del dialogo pubblico, basandolo su dati verificati e un confronto oggettivo tra diversi punti di vista, affinché ogni scelta venga compresa e condivisa dalla cittadinanza.