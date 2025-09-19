Il Gruppo SOL, multinazionale specializzata in gas tecnici e assistenza domiciliare, consolida la sua presenza nel settore digitale. Tramite la sua controllata AIRSOL S.r.l., ha acquisito l’80% del capitale di Aenduo s.r.l., una startup innovativa con sede a Roma. Il fondatore di Aenduo, Marcello Pediconi, manterrà la sua quota del 20% e il ruolo di Amministratore Delegato.

Le sinergie tra assistenza e tecnologia

Aenduo, fondata nel 2017, è nota per le sue soluzioni digitali che permettono la gestione a distanza dei pazienti con problemi respiratori cronici. Già partner del Gruppo SOL attraverso la società VIVISOL s.r.l., ha sviluppato e gestito il software VIVICHECK. Questa acquisizione rafforza l’offerta del Gruppo SOL, che mira a diventare un punto di riferimento nei servizi sanitari innovativi. Con un fatturato di circa 2,2 milioni di euro nel 2024 e un team di 12 dipendenti, Aenduo porta al Gruppo SOL competenze specializzate nella telemedicina.

Le dichiarazioni dei leader

Aldo Fumagalli Romario, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SOL, ha commentato: «Siamo soddisfatti di questa nuova partnership che ci permette di sviluppare soluzioni digitali d’eccellenza posizionandoci sempre più come punto di riferimento nei servizi innovativi offerti al mondo sanitario».

Marcello Pediconi, fondatore di Aenduo, ha aggiunto: «Siamo molto contenti di essere entrati a far parte della grande famiglia SOL. Grazie al supporto e alle competenze del Gruppo, saremo in grado di rafforzare ulteriormente la nostra missione, offrendo ai clienti ed al mercato soluzioni tecnologiche sempre più d’avanguardia basate anche sull’intelligenza artificiale».