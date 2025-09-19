Il mercato globale dei software per la gestione del rischio finanziario è in piena espansione, con una crescita stimata che lo porterà a valere quasi il triplo nei prossimi dieci anni. Un nuovo rapporto di Allied Market Research rivela che il settore, valutato 2,5 miliardi di dollari nel 2021, raggiungerà i 9,2 miliardi di dollari entro il 2031, registrando un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 14,4%. Questa espansione è alimentata dalla crescente complessità dei mercati e dalla maggiore consapevolezza delle aziende sull’importanza della gestione del rischio.

Tecnologie emergenti e mosse strategiche

L’evoluzione tecnologica, in particolare l’integrazione di intelligenza artificiale (AI), machine learning e blockchain, sta rendendo queste soluzioni software sempre più sofisticate ed efficaci. A testimonianza di questa dinamica, le principali aziende del settore stanno implementando strategie aggressive per espandere la propria offerta. Nel gennaio 2021, ad esempio, Moody’s Analytics ha lanciato Moody’s DataHub, una piattaforma cloud per facilitare l’accesso a dati e analisi per i decisori finanziari. Ancora prima, nel marzo 2020, Riskonnect ha acquisito Xactium, un’operazione che ha rafforzato le sue capacità in ambito GRC (Governance, Risk and Compliance) e le sue competenze in AI e analisi.

I driver della crescita: banche e l’impatto del Covid-19

Il rapporto individua le banche come il segmento di mercato con la crescita più significativa. Questo è dovuto alla maggiore complessità dei rischi finanziari a cui sono esposte, alla necessità di conformarsi a un ambiente normativo sempre più stringente e all’adozione di nuove tecnologie. Allo stesso tempo, le società finanziarie non bancarie (NBFC) sono il segmento che si prevede avrà la crescita più rapida nel periodo di previsione.

Un fattore inatteso di accelerazione è stato la pandemia di Covid-19, che ha generato un’elevata volatilità di mercato e una maggiore incertezza. Le aziende hanno risposto a questa situazione aumentando la domanda di software per comprendere e gestire meglio i rischi finanziari, accelerando anche il passaggio a soluzioni basate su cloud, più flessibili e accessibili da remoto.

Leader di mercato e focus regionale

Attualmente, il Nord America detiene la quota maggiore del mercato, grazie alla complessità dei suoi mercati finanziari e alla domanda di soluzioni integrate con altri sistemi aziendali come ERP e CRM. Tuttavia, l’area Asia-Pacifico è proiettata a diventare la regione con la crescita più rapida, spinta dalla crescente adozione di software di gestione del rischio da parte delle istituzioni finanziarie locali e dalla richiesta di soluzioni accessibili da dispositivi mobili.

Il rapporto cita tra i principali attori del mercato aziende come Abrigo, Accenture, Ernst & Young, Fiserv, Inc., LogicGate, Inc., Oracle, Riskonnect, S&P Global Inc, SAS Institute Inc. e Temenos.