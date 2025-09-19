Simone Ratti, 52 anni e imprenditore, è tornato a impegnarsi in politica dopo molti anni. Non praticava attività politica attiva dai tempi della prima affermazione elettorale di Silvio Berlusconi. Da pochi giorni, esattamente da mercoledì sera, riveste il ruolo di referente bergamasco per il movimento guidato da Roberto Vannacci. In particolare, è il team leader del Team Mac (Mondo al contrario), con sede a Martinengo, dove si trovano attualmente 25 iscritti, detti affettuosamente “timmini”, quasi tutti originari della Bassa bergamasca.

Ratti ha un passato politico nella Lega, un’esperienza che ha attraversato dall’età di 15 fino ai 22 anni. Ora si definisce impegnato in una “politica di servizio”, mantenendo però un affetto per il partito che ha rappresentato il suo primo amore politico: “Il mio primo amore è stato Umberto Bossi, e continuo a sostenerlo come leghista”.

La situazione attuale nella sezione legata alla Lega di Martinengo non è positiva: circa metà della sezione si è allontanata aderendo al cosiddetto Patto del Nord. Ratti definisce questa fuga “un voltafaccia opportunistico di persone che hanno perso le loro cariche ufficiali”. Tuttavia, dal mese di luglio si sono registrati 25 nuovi affiliati sostenitori del movimento.

Interrogato sulle motivazioni che lo hanno spinto a seguire Vannacci, Ratti risponde:

“È l’efficacia e la semplicità del suo messaggio che mi hanno convinto.”

Ratti sottolinea l’importanza di comunicare in modo diretto e accessibile, spiegando che un messaggio politico deve essere attuale e facilmente comprensibile. “Le persone non sono analisti socio-politici”, chiarisce, “non è possibile chiedere a tutti di studiare opere complesse come Il Capitale di Marx, anche se, secondo me, rimane una lettura estremamente attuale per comprendere la situazione sociale ed economica”.

Un elemento di sorpresa emerge quando Ratti racconta le sue radici politiche familiari:

“Mio padre ha fondato la sezione del Partito Comunista Italiano a Martinengo e io sono molto consapevole che i diritti che abbiamo oggi derivano dalla Resistenza. Tuttavia, i miei valori non trovano più rappresentanza nella sinistra mondialista attuale. È naturale che io rimanga antifascista”.

Riguardo a cosa pensi Vannacci di queste sue convinzioni, Ratti riferisce:

“Quando gli pongono queste domande, lui tende a temporeggiare perché si diverte e ama giocare con le aspettative dei giornalisti”.

Per quanto riguarda la composizione degli iscritti al movimento, Ratti conferma un equilibrio di genere:

“Metà dei nostri iscritti sono donne, nonostante chi parla di un presunto patriarcato spesso pensi il contrario. Sono persone deluse dagli altri partiti del centrodestra e trovano nel nostro messaggio un senso di continuità e vicinanza. Siamo un movimento che punta a normalizzare e far tornare in primo piano valori concreti e condivisi”.

Ritrovare la normalità passa attraverso il dialogo e il confronto, evitando le divisioni superficiali alimentate dai social media. È un paradosso affermare che “uno vale uno” e allo stesso tempo ritenere che nessuno abbia un valore concreto.

È fondamentale riflettere sul significato reale della “normalità” e comprendere in cosa consista l’attuale ribaltamento dei valori. Un esempio è l’atteggiamento che oggi sembra celebrare Caino, figura controversa della tradizione biblica, o le trasformazioni nel campo della sessualità. Ognuno è libero di vivere la propria intimità come preferisce, ma resta valida la considerazione che solo la famiglia naturale, quella formata da un uomo e una donna, rappresenta la cellula fondamentale della società. Riconoscere le unioni civili è importante perché l’amore esiste in varie forme, ma non si può ignorare l’unicità della famiglia tradizionale.

Quanto alla presenza politica, il riferimento alla Lega è chiaro: non si tratta di un “autostop” verso una realtà più grande, ma di una scelta consapevole. Matteo Vannacci avrebbe potuto fondare un proprio partito, ma ha preferito accettare la proposta di Matteo Salvini. Non si è unito a una compagine vincente ma a un movimento che, all’8%, ha ancora ampi margini di crescita. Se Vannacci riuscirà ad aumentare il consenso, sarà lui a trascinare la Lega.

Si parla di una possibile “vannaccizzazione” della Lega: in ogni partito ci sono varie correnti e mozioni, e se quella di Vannacci dovesse prevalere, il partito potrebbe evolversi in quella direzione, così come oggi è fortemente orientato in senso salviniano. Tutto dipende dalla capacità di attrarre consenso e di coinvolgere le persone. È un invito rivolto anche ai membri della Lega a ritornare a un confronto costruttivo e a fare politica nel vero senso della parola, ovvero nel dibattito pubblico e nell’agorà.

Quali sono le ambizioni politiche di Vannacci? Potrebbe aspirare alla carica di presidente del Consiglio, un obiettivo che appare legittimo e realistico alla luce del suo percorso e della capacità di rappresentare una parte significativa dell’elettorato.