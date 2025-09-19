Il settore cosmetico mostra un impegno crescente verso la sostenibilità, confermato da risultati positivi che coinvolgono un campione di imprese più ampio rispetto al passato. Lo ha sottolineato Fabio Iraldo, docente all’Università Bocconi e alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, durante la presentazione del secondo Osservatorio sulla sostenibilità nel comparto cosmetico, tenutasi in occasione della Milano Beauty Week e organizzata da Geo-Osservatorio Green Economy e Cosmetica Italia.

Secondo l’indagine, realizzata tramite questionari inviati a realtà che rappresentano il 42,4% del fatturato totale delle aziende produttrici e distributrici di cosmetici, l’85% delle imprese utilizza packaging con materie prime riciclate. Come spiega Iraldo, si registra un ampio impiego di contenitori facilmente riciclabili (81%), con una riduzione significativa della plastica (70%), un design che minimizza i materiali impiegati (56%), confezioni ricaricabili (54%) e disassemblabili (48%).

Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia, ha puntualizzato:

“Le aziende più sostenibili ottengono un vantaggio competitivo a livello globale. La sostenibilità non deve essere subita ma attivamente perseguita.”

In termini energetici, il 76% dell’energia consumata deriva da fonti rinnovabili, mentre il 48% delle aziende utilizza esclusivamente energia pulita, sia acquistata che autoprodotta.

Per quanto riguarda la forza lavoro, nove dipendenti su dieci dispongono di un contratto a tempo indeterminato e il 65% è rappresentato da donne. La presenza femminile raggiunge inoltre il 50% tra quadri e dirigenti. Il 72% delle aziende premia le persone in base ai risultati ottenuti. Tra le azioni per la salute e la sicurezza, figurano l’analisi del rischio da stress lavoro correlato (74%) e l’assistenza sanitaria integrativa (69%). Riguardo ai fornitori, l’80% proviene dall’Italia, mentre il 94% ha sede in Europa.

Per diminuire l’impatto sulle risorse idriche, le imprese prediligono il monitoraggio consumi (76%), il recupero dall’attività produttiva o dal riscaldamento (33%) e la depurazione delle acque di scarico (30%). Sulla gestione dei rifiuti, il 70% adotta la raccolta differenziata nelle linee produttive, il 61% promuove il riciclo dei materiali e il 54% ha iniziative per la dematerializzazione della documentazione cartacea.

Fabio Iraldo ha aggiunto:

“Il settore cosmetico ha concentrato le proprie energie su ambiti strategici come la decarbonizzazione, la progettazione di prodotti sostenibili e il packaging. Tuttavia, restano margini di miglioramento nella gestione delle risorse idriche, un tema ancora non pienamente prioritario per molte aziende.”

I dati sulle imprese della filiera

Tra le aziende della filiera cosmetica, un aspetto particolarmente rilevante emerso nel secondo Osservatorio è l’ampio utilizzo dell’illuminazione a led (93%) e il monitoraggio continuo dei consumi energetici (93%), oltre all’acquisto di energia rinnovabile certificata (71%). Sul fronte della gestione dei rifiuti, il 79% delle imprese effettua la raccolta differenziata nelle linee produttive e il 71% lavora per dematerializzare i documenti cartacei. Il 64% recupera o riutilizza scarti e sottoprodotti nel ciclo produttivo o li cede a terzi.

Riguardo alla tutela della risorsa idrica, l’86% monitora i consumi, mentre solo il 14% effettua interventi di recupero dell’acqua da processi produttivi o riscaldamento. Il 93% delle imprese adotta soluzioni per imballaggi sostenibili. Sul fronte delle iniziative per il benessere dei dipendenti, l’assistenza sanitaria integrativa è offerta dal 93%, mentre l’analisi del rischio da stress lavoro correlato coinvolge l’86%. Circa l’80% delle imprese prevede sistemi di premialità e il 71% valuta le performance individuali.