La Regione Lazio (nella foto, il presidente Francesco Rocca) scende in campo con un massiccio piano di investimenti per la difesa del suo litorale, una delle aree più a rischio in Italia a causa dell’erosione. Un totale di 90 milioni di euro è stato stanziato per il “Piano per la difesa integrata della costa”, un’iniziativa che mira a proteggere i 361 km di costa, di cui ben 113 ad alta vulnerabilità. L’obiettivo è chiaro: fermare l’avanzata del mare che, tra il 2006 e il 2020, ha già modificato il 60,6% del litorale.

I fondi provengono da diverse fonti. La maggioranza, 46,2 milioni di euro, è di derivazione europea, grazie al programma FESR 2021-27, e finanzierà sei nuovi interventi, di cui tre concentrati a Ostia. Altri 18,7 milioni di euro sono sempre a valere su fondi FESR per cinque progetti già in corso o conclusi. A questi si aggiungono 21,9 milioni di euro di fondi regionali, finalmente sbloccati dopo essere rimasti fermi dal 2019, per un totale di tredici interventi, sette dei quali sul litorale pontino.

Strategia e interventi: non solo sabbia

Il piano si basa su un’analisi scientifica condotta dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre, sotto la guida del professor Leopoldo Franco. Lo studio ha identificato le “Unità Fisiografiche” (UF) come criterio di programmazione, superando la logica degli interventi isolati e spesso inefficaci. Tra il 2006 e il 2020, l’erosione ha colpito duramente, con il 29,7% del litorale laziale in regressione, un dato che sale al 35,9% nella provincia di Roma. Il Comune di Roma ha registrato la maggiore perdita di superficie sabbiosa, con -30,93 ettari.

Il piano prevede due categorie di opere: fisse e mobili. Tra le fisse si annoverano barriere aderenti, trasversali (pennelli) e staccate longitudinali (scogliere), oltre a strutture sommerse, preferite per il minor impatto paesaggistico. Le opere mobili includono il ripascimento libero (semplice versamento di sabbia) e il ripascimento protetto, che prevede l’uso di barriere.

Per il reperimento della sabbia necessaria, il piano individua tre cave marine al largo di Terracina, Anzio e Montalto di Castro, che forniranno circa un milione di metri cubi di materiale. Saranno inoltre regolamentate le operazioni di dragaggio nei porti, abbinandole al ripascimento delle spiagge.

Obiettivi e prospettive: la sfida del 2028

La tempistica è stringente. “Abbiamo un obiettivo sfidante dal punto di vista della tempistica perché i lavori si devono concludere entro il 31 dicembre 2028”, ha dichiarato la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Per accelerare le procedure, gli interventi verranno appaltati tramite due accordi quadro. Inoltre, è stato stanziato un milione di euro per i Comuni per la difesa delle strutture durante l’inverno e sarà attivato un monitoraggio triennale delle opere realizzate, utilizzando droni, immagini satellitari e verifiche tecniche.

L’assessore regionale alla Tutela del Territorio, Fabrizio Ghera, ha sottolineato il valore strategico del progetto: “L’obiettivo di questo piano è tutelare le coste laziali e le bellezze che ospitano attraverso una programmazione di interventi che includono il monitoraggio e la manutenzione delle opere eseguite. In questo modo, oltre a valorizzare il litorale laziale, tuteliamo anche il lavoro rendendo sempre più attrattivi i nostri territori”.

Per le Isole Pontine, infine, è previsto uno studio specifico per analizzare la vulnerabilità e definire gli interventi più appropriati.