A metà luglio, il tavolo del centrodestra si era finalmente riunito per discutere delle elezioni regionali e dei potenziali candidati alla presidenza, ma senza raggiungere un accordo. Ora siamo a metà settembre e, nonostante altri due incontri, la situazione rimane bloccata, con nessuna decisione presa dopo lunghe ore di confronto. La soluzione sembra rinviata a dopo la convention di Pontida, evento ritenuto decisivo per sciogliere il nodo centrale che blocca la maggioranza di governo, dalla capitale fino al Veneto.

Nel 2010 Silvio Berlusconi scelse Luca Zaia come presidente, segnando una svolta per il Veneto dopo quindici anni di amministrazione di Forza Italia. Da allora, la regione è governata ininterrottamente dalla Lega. Il partito non ha alcuna intenzione di cedere Palazzo Balbi e considera essenziale mantenere la presidenza, soprattutto perché nelle rilevazioni elettorali la Lega è in uno svantaggio significativo rispetto a Fratelli d’Italia. Veneto è definito da molti come la “linea del Piave” della coalizione. Matteo Salvini ha già espresso il suo appoggio ad Alberto Stefani, 32 anni, attuale suo vice nella segreteria federale, già sindaco e deputato a Roma. Nel fronte leghista c’è chi dà quasi per certa la sua candidatura, ma i meloniani restano fermi e, per concedere alla Lega un territorio in cui non godono degli stessi consensi, considerano necessarie importanti compensazioni.

Di conseguenza, se alla fine il candidato sarà di Fratelli d’Italia, potrebbe trattarsi del senatore Raffaele Speranzon o dello stesso De Carlo. La coalizione sarà quella tradizionale composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e il Terzo Polo. Grande attenzione sarà rivolta alla lista civica del candidato presidente, visto l’effetto trainante che questa ebbe nel 2020 con Zaia, che riscosse un consenso molto significativo.

Tuttavia, la principale differenza rispetto al 2020 sarà l’assenza di una maggioranza monocolore leghista in consiglio regionale: gli equilibri politici si sono mutati, con Fratelli d’Italia che punta a rafforzare la propria presenza, mettendo a rischio la supremazia del Carroccio. Questo rende la partita elettorale molto più combattuta e strategica per tutti i partiti coinvolti.

Giovanni Manildo, esponente del Partito Democratico e avvocato nonché consulente d’azienda, già sindaco di Treviso, è stato designato come candidato unico dal centrosinistra più ampio mai visto in Veneto. egli ha raccolto attorno a sé un ampio fronte comprendente liste civiche, Azione, Avs e il Movimento 5 Stelle. Dall’inizio di luglio ha intrapreso un intenso tour che ha toccato varie province, mercati, feste politiche e presentazioni di liste in tutto il territorio regionale.

Venerdì 19 settembre, Chioggia sarà tappa del suo percorso con appuntamenti dedicati anche alle realtà portuali e alle cooperative di pescatori locali. Poco tempo fa, Elly Schlein ha fatto ritorno in Veneto per accompagnare Manildo in un breve tour nelle città di Padova e Treviso, sottolineando:

Elly Schlein ha detto:

“Si tratta della coalizione più ampia mai costituita in regione, con l’obiettivo di avviare un reale cambiamento per il Veneto.”

Altre candidature: la situazione nel centrodestra e formazioni indipendentiste

Oltre a Manildo, altre forze presentano proprie candidature con liste autonome. Gianantonio Da Re, veterano della Lega e già segretario provinciale a Treviso e regionale del partito, espulso dopo contrasti con Matteo Salvini, guida la lista indipendentista Liga Veneta Repubblica. Da Re ha dichiarato la sua disponibilità a candidarsi se il centrodestra rifiuterà l’inclusione della sua lista nella coalizione, evidenziando un’atmosfera di freddezza da parte della Lega.

Il leader ha aggiunto:

“Nonostante la riluttanza di Salvini, che sostiene ‘squadra che vince non si cambia’, noi facciamo parte dell’attuale maggioranza regionale e pertanto ci consideriamo parte integrante della squadra.”

Nel caso l’accordo non fosse raggiunto, la lista correrà da sola con Da Re candidato presidente, senza necessità di raccogliere firme grazie alla presenza in Consiglio Regionale del consigliere veronese Piccinini che ne fa da rappresentante.

Resistere Veneto: un progetto di matrice anti-sistema

Riccardo Szumski si propone come candidato per la formazione “Resistere Veneto”, un raggruppamento di gruppi e movimenti quali Vita, Contiamoci, Indipendenza Veneta, Popolo di San Marco e Forza del Popolo. Medico di base a Santa Lucia di Piave, è diventato noto durante la pandemia per la sua posizione critica nei confronti delle strategie sanitarie vigenti, assumendo una linea anti-vaccinista e dissidente rispetto alle direttive ufficiali.

Szumski ha dichiarato:

“Siamo pronti a presentare liste in tutte le province venete. La burocrazia è complessa, siamo un gruppo di volontari senza grandi risorse né appoggi partitici, ma stiamo ottenendo un buon riscontro negli appuntamenti pubblici.”

Nel programma di Resistere Veneto, la critica primaria è rivolta al sistema sanitario regionale, considerato causa di disfunzioni e criticità durante lo scorso triennio.

Pescatori di Pace: una candidatura alternativa e di stampo religioso

Lorenzo Damiano si candida per la lista Pescatori di Pace, un movimento proveniente da ambienti ultracattolici che nel proprio programma sostiene la creazione di un “ministro della Pace” come figura istituzionale dedicata ai temi di riconciliazione e non violenza. Damiano ha spesso lamentato i ritardi nella convocazione elettorale a causa delle difficoltà nella raccolta delle firme necessarie.

Il 27 settembre terrà il lancio ufficiale della candidatura a Conegliano, presso il Teatro Toniolo, in un evento intitolato “Il dovere di sognare”.

Rifondazione Comunista valuta una propria candidatura autonoma

Infine, il Partito della Rifondazione Comunista sta valutando una candidatura indipendente, dopo aver escluso ogni spazio nella coalizione di centrosinistra guidata da Manildo. Il comitato regionale ha annunciato l’intenzione di condurre una campagna contro la destra e le politiche gestionali ritenute fallimentari in regione.

Il nome del candidato potrebbe essere reso noto già in occasione della festa provinciale di Treviso, prevista per domenica prossima.