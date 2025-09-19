La Calabria è la terza regione chiamata al voto in autunno, dopo le consultazioni nelle Marche e in Val d’Aosta. In questa tornata elettorale, si presenta come candidato per il centrodestra Roberto Occhiuto, presidente uscente che ha rassegnato le dimissioni a luglio in seguito a un’indagine per corruzione, ricandidandosi immediatamente. Il suo principale avversario è Pasquale Tridico, in rappresentanza del Movimento 5 Stelle e sostenuto dal centrosinistra allargato. Ex presidente dell’INPS e attuale europarlamentare, Tridico si propone con una piattaforma che include la difesa del reddito di cittadinanza e l’introduzione del salario minimo. Parteciperà inoltre alla competizione Francesco Toscano, candidato per Democrazia Sovrana e Popolare.

Occhiuto punta a sottolineare i risultati del suo mandato e a respingere le accuse di cui è stato oggetto; Tridico, dal canto suo, incarna la prima coalizione unitaria che si presenta in tutte le regioni interessate dal voto, conferendo a questa sfida regionale un rilievo politico significativo.

Le priorità indicate dagli elettori calabresi vedono, con grande evidenza, la sanità come questione centrale. Gli indicatori rilevano una situazione problematica che ha portato alla commissariamento del sistema sanitario regionale, con Occhiuto nominato commissario straordinario. Non sorprende allora che il 77% degli intervistati ritenga la sanità il tema più urgente.

Subito dopo, con il 53% delle preferenze, si colloca il tema del lavoro, segnalato come un’emergenza concreta e pressante. Al terzo posto si posizionano i problemi relativi ai trasporti e alle infrastrutture locali, indicati dal 31% degli intervistati come priorità.

Una regione che avverte così fortemente la fragilità del servizio sanitario, affidato all’ente regionale, avrebbe ragioni per esprimere una critica severa verso chi ne ha gestito l’organizzazione. Tuttavia, analogamente a quanto già osservato nelle Marche, i dati indicano una dinamica elettorale più complessa.

Il consenso ai partiti e i risultati elettorali

Secondo la recente rilevazione Ipsos, la coalizione di centrodestra guidata da Fratelli d’Italia si attesterebbe al 16,6% tra gli elettori calabresi, valore significativo che conferma la sua posizione trainante nella regione. Il Movimento 5 Stelle, malgrado le critiche e le difficoltà a livello nazionale, consolida una presenza stabile e si piazza al quarto posto con il 10%, mantenendo un peso rilevante nel panorama locale.

Al contrario, la Lega resta marginale in Calabria, fermandosi a un contenuto 3,6%, ben distante dai risultati ottenuti in altre aree del Nord Italia. Questo conferma le difficoltà del partito nel radicarsi efficacemente nel Mezzogiorno, evidenziando una spaccatura territoriale nel consenso.

Il quadro complessivo restituito dai sondaggi suggerisce che la competizione sarà serrata, con i fattori locali – in primis la gestione della sanità e la crisi occupazionale – che saranno centrali nelle decisioni degli elettori.

Implicazioni politiche e scenari futuri

Queste elezioni hanno una valenza che va oltre il semplice rinnovo amministrativo. Rappresentano infatti un banco di prova per le forze politiche nazionali, in particolare per il centrodestra e il Movimento 5 Stelle, entrambi determinati a capitalizzare il consenso in una regione cruciale per la stabilità del governo centrale.

Il segretario di Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, potrebbe interpretare una vittoria in Calabria come un ulteriore elemento di legittimazione della sua leadership e delle politiche messe in campo. Dall’altra parte, per i 5 Stelle si tratta di una sfida fondamentale per dimostrare di poter superare la recente fase di crisi interna e riguadagnare terreno nel sud Italia.

Un successo di Tridico potrebbe inoltre favorire la nascita di una nuova stagione di alleanze per il centrosinistra, con un campo largo in grado di competere su livelli nazionali con la coalizione di centrodestra. Al contrario, la conferma di Occhiuto alla guida della Regione ribadirebbe l’egemonia della destra in un territorio tradizionalmente complesso e caratterizzato da esigenze molto specifiche.

In definitiva, la campagna elettorale in Calabria si svolge in un quadro di forte polarizzazione politica ma anche di attenzione alle tematiche concrete che toccano la vita quotidiana, in particolare la sanità, il lavoro e le infrastrutture. Questi fattori saranno determinanti per orientare le scelte dei cittadini e delineare lo scenario politico regionale per i prossimi anni.

L’operato del presidente uscente della Calabria viene valutato positivamente dalla maggioranza relativa degli elettori, con un consenso del 48%, nonostante una consistente minoranza, pari al 44%, esprima un giudizio critico. È particolarmente significativo notare che il gradimento nei confronti di Roberto Occhiuto raggiunge il 62% tra gli elettori indecisi.

Attualmente, il 40% dei calabresi si dichiara certo di recarsi alle urne, mentre un ulteriore 12% considera probabile la propria partecipazione al voto. Questi dati portano la nostra stima complessiva di affluenza al 44%, cifra che si avvicina molto alla partecipazione effettiva registrata alle ultime elezioni regionali del 2021. Rimane da vedere se le ultime settimane di campagna elettorale, influenzate anche dall’intensificarsi del dibattito politico a livello nazionale, contribuiranno ad aumentare o, al contrario, a ridurre la partecipazione.

Interrogati sulla preferenza per i candidati alla presidenza, la maggioranza assoluta dei calabresi (53,6%) si orienta verso Occhiuto, mentre il 45,3% sostiene Pasquale Tridico e poco più dell’1% voterebbe per il terzo candidato, Nicola Toscano.

Analisi delle preferenze di lista

Nel voto alle liste si conferma un duello serrato per la prima posizione tra Fratelli d’Italia, stimato al 16,6%, e Forza Italia, che si attesta al 16%. All’interno della coalizione di centrodestra si osserva un significativo calo del consenso per la Lega, passata dall’8,3% delle elezioni precedenti a un’attuale stima del 3,6%. Complessivamente, la coalizione di centrodestra si attesta al 54,5%, circa un punto percentuale in meno rispetto al dato del 2021.

Per quanto riguarda la coalizione che sostiene Tridico, il Partito Democratico guida con il 15%, posizionandosi terzo rispetto a FdI e FI, mantenendo un livello di consenso simile a quello del 2021. A seguire, il Movimento 5 Stelle è stimato al 10%, registrando una crescita rispetto alle consultazioni regionali precedenti. Nel complesso, le forze di centrosinistra e area progressista potrebbero raggiungere una quota del 44%, leggermente superiore a quella delle scorse elezioni, considerando l’unificazione dei voti tra queste formazioni che allora si presentarono separate.

Prospettive sul risultato finale

Chiamati a indicare un probabile vincitore, gli intervistati mostrano una netta preferenza: il 45% ritiene probabile la vittoria di Occhiuto, il 17% quella di Tridico, mentre il 36% esprime incertezza.

Il risultato appare dunque tendenzialmente definito, con la vittoria di Occhiuto giudicata molto probabile. Resta importante valutare l’impatto delle ultime settimane di campagna elettorale. Per Tridico l’obiettivo sarà quello di colmare il divario, concentrandosi sulle contraddizioni emerse, come il consenso per Occhiuto contrapposto a una valutazione profondamente negativa del sistema sanitario regionale, e sul mobilitare i propri sostenitori, convincendoli dell’esistenza di concrete possibilità di vittoria. Per Occhiuto invece, sarà fondamentale consolidare il proprio posizionamento e la fiducia prevalente tra gli elettori.

Come sempre, il giudizio finale sarà affidato al responso delle urne.