L’annuncio della candidatura di Antonio Marzo rappresenta un nuovo scenario nella competizione per la presidenza della Regione Puglia. Non appartenente al centrodestra, ancora in attesa di definire il proprio candidato, Marzo compete invece come rappresentante di Democrazia Sovrana Popolare, formazione politica fondata da Marco Rizzo, ex segretario nazionale di Rifondazione Comunista.

Originario di Cellino San Marco e imprenditore brindisino, Marzo ha 72 anni e vanta una solida esperienza professionale maturata come tecnico presso Olivetti. La sua ascesa candidativa simboleggia un terzo polo che si contrappone idealmente al confronto principale tra il centrosinistra guidato da Antonio Decaro e il centrodestra, ancora senza un nome ufficiale.

Democrazia Sovrana Popolare ha spiegato così le ragioni della candidatura di Marzo:

«La decisione di proporre Antonio Marzo come candidato nasce dal bisogno di offrire ai pugliesi un’alternativa chiara e concreta, in grado di affrontare le questioni fondamentali per il futuro della regione: dalla sanità al lavoro, dalla sicurezza all’ambiente, fino alla trasparenza amministrativa. La Puglia necessita di una politica capace di ascoltare i cittadini e agire con responsabilità. Le nostre priorità saranno garantire sicurezza nelle città, ospedali efficienti, opportunità ai giovani e uno sviluppo economico che valorizzi le risorse locali.»

Il programma e la composizione del partito

La compagine politica di Democrazia Sovrana Popolare include anche ex esponenti del Movimento 5 Stelle, come il barese Vincenzo Madetti. Il programma proposto è articolato su temi centrali quali ambiente, istruzione, legalità e trasparenza. Un’attenzione particolare è rivolta alla promozione di una maggiore partecipazione e trasparenza nei confronti dei cittadini pugliesi.

Questa formazione si presenta dunque come un’alternativa significativa che tenta di rispondere alle diverse esigenze della comunità regionale, puntando su una politica innovativa e inclusiva rispetto agli schieramenti tradizionali.