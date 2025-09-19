Per garantire il rispetto delle scadenze rigorose fissate dalla Commissione europea relative alla presentazione della richiesta di pagamento per l’ultima rata del PNRR, il Ministero dell’Economia invita le amministrazioni responsabili delle misure a caricare senza ritardi nel sistema ReGis tutta la documentazione necessaria a comprovare il raggiungimento degli obiettivi finali. Questo permetterà di avviare al più presto i colloqui con Bruxelles.

Nel dettaglio, una circolare della Ragioneria sottolinea che, per quanto riguarda il completamento degli obiettivi entro il 31 agosto 2026, la Commissione ha evidenziato come sia essenziale garantire il raggiungimento dei risultati (performance) entro tale data. Tuttavia, non tutte le spese dovranno necessariamente essere sostenute entro quella scadenza, fatta eccezione per i casi in cui un indicatore di spesa costituisca un obiettivo specifico da conseguire.

La circolare precisa inoltre che le amministrazioni titolari delle iniziative del PNRR e i soggetti attuatori, ciascuno per la propria competenza, dovranno conservare nel sistema ReGis tutti i dati e la documentazione riguardanti l’attuazione delle misure e degli interventi finanziati, incluso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tale documentazione dovrà essere disponibile per eventuali controlli da parte delle autorità europee e nazionali.

Questo assunto si basa sul fatto che la Commissione Europea ha ribadito come i propri servizi di controllo, così come la Corte dei Conti Europea, potranno effettuare verifiche e audit fino a cinque anni dopo il pagamento dell’ultima rata del piano, previsto per dicembre 2026.