Il tratto del prato è stato rasato lunedì con il tagliaerba, mentre i servizi igienici chimici sono stati collocati mercoledì proprio sotto la scritta «Padroni a casa nostra». Giovedì 18 settembre è stato montato il tendone principale. Questi dettagli possono offrire qualche indicazione sulle caratteristiche dell’edizione 2025 del raduno della Lega a Pontida. Già lo scorso anno le due file di gazebo ai lati del prato erano state spostate in avanti per ridurre gli spazi vuoti visibili, ma questa volta il grande tendone, utilizzato sia come area ristoro che per i comizi del giorno precedente, non solo è stato ampliato – passando da 15×25 a 30×40 metri – ma è stato posizionato direttamente sul prato, parallelo alla Strada Statale Briantea, ma dieci metri più a ridosso dell’interno, sacrificando così una parte dell’area verde.

Il tema della partecipazione

Più fonti segnalano un certo timore riguardo a una possibile diminuzione della partecipazione, anche se le previsioni ufficiali restano in linea con quelle dello scorso anno: sono attesi 183 autobus, i quali saranno distribuiti sui parcheggi gestiti da sei diverse aziende. L’organizzazione assicura inoltre che le scorte di cibo saranno equivalenti a quelle di ottobre 2024, con un quantitativo stimato di una tonnellata di salamelle, tre quintali di formaggio branzi, un chilo e mezzo di salame, nove quintali di pane e numerosi arrosticini pronti per la distribuzione.

Le tensioni interne legate alle candidature

Le scelte sulle candidature per le prossime elezioni regionali stanno generando malcontento fra i membri della Lega del Veneto e della Toscana. Nella regione toscana, il motivo di insoddisfazione deriva dal fatto che il vicesegretario Roberto Vannacci sembra favorire principalmente i suoi affiliati nella selezione dei candidati. Non mancano parole dure anche dalle sezioni lombarde del partito, soprattutto perché il generale Vannacci si presenta spesso nelle loro feste senza preavviso, creando disagio. Fra i leghisti di Bergamo c’è chi esprime scetticismo riguardo al progressivo aumento di influenza che l’ex generale esercita nel partito.

Macron ha dichiarato:

“Molti di noi lo percepiscono come un elemento estraneo all’interno della struttura organizzativa.”

Un esponente del direttivo provinciale ha definito Vannacci come un «corpo estraneo». Nonostante riconosca che i suoi voti hanno contribuito a salvare la situazione alle elezioni europee dello scorso anno, sottolinea che lui non incarna la tradizione storica del partito, non proviene dall’interno della formazione, né condivide ideali autonomisti, ma piuttosto centralisti. Pertanto, appare estraneo alla natura del partito, anche se sembra intenzionato a prendere il controllo della Lega.

Nel frattempo, alle ore 17:30, durante l’appuntamento dei Giovani leghisti, che si svolgerà nel nuovo tendone, Vannacci sarà protagonista di un incontro con Matteo Salvini e il ministro Giuseppe Valditara. Il segretario provinciale leghista, Fabrizio Sala, scherza sul nome di Vannacci affermando: «Non sarà lui a vannaccizzare la Lega, saremo noi a legalizzare lui». Proprio per enfatizzare la vera natura del partito, il segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo, proporrà la sottoscrizione della «Carta della Lombardia» con l’obiettivo di ricordare l’origine territoriale e settentrionale della Lega. Si tratta di un manifesto che intende essere una bussola per riaffermare le radici e gli obiettivi futuri del movimento.

Lo slogan «Liberi e forti»

Lo slogan scelto per la scenografia di Pontida sarà «Liberi e forti». Sul palco, dove anche quest’anno non tornerà a fare l’annunciatore l’ex deputato Daniele Belotti, saliranno tutti i ministri e i presidenti di Regione della Lega. Tra gli ospiti internazionali figurano Santiago Abascal, presidente di Vox e del partito europeo dei Patrioti, Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National e del gruppo dei Patrioti al Parlamento Europeo, e Flavio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che un anno fa aveva partecipato inviando un video.

Il discorso conclusivo sarà affidato a Matteo Salvini, che recentemente ha dichiarato come l’assassinio di Charlie Kirk abbia modificato i suoi piani per l’intervento a Pontida. Il tema centrale del suo intervento sarà infatti la libertà di parola.

Il segretario provinciale Sala sulla «Carta della Lombardia»

Il segretario provinciale Fabrizio Sala definisce il raduno di Pontida un evento di grande importanza, annunciando la partecipazione di 1.640 sostenitori e attivisti della provincia. Sottolinea come questa edizione sia particolarmente significativa per gli esponenti bergamaschi e lombardi, soprattutto per la sottoscrizione della «Carta della Lombardia». Secondo Sala, sarà una Pontida proiettata verso il futuro, partendo dal rafforzamento delle identità locali. Riguardo a Vannacci, aggiunge che pur non condividendo gli stessi valori del partito, egli promuove comunque temi di rilievo.