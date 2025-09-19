I prezzi dei carburanti mostrano un trend in crescita: secondo l’elaborazione effettuata da Quotidiano Energia sui dati forniti dai gestori all’Osservaprezzi del Ministero della Transizione Ecologica aggiornati alle 8 del 18 settembre, il costo medio nazionale della benzina in modalità self-service è di 1,720 euro al litro, in aumento rispetto ai 1,718 euro del giorno precedente. Le compagnie applicano prezzi compresi tra 1,709 e 1,734 euro al litro, mentre i distributori indipendenti praticano un prezzo di 1,708 euro al litro.
Per quanto riguarda il diesel in modalità self-service, il prezzo medio è pari a 1,647 euro al litro, leggermente superiore ai 1,645 euro registrati il 17 settembre. Le diverse compagnie variano tra 1,639 e 1,659 euro al litro, con i distributori senza marchio che offrono il diesel a 1,636 euro al litro.
Nel segmento del servito, il prezzo medio della benzina si attesta a 1,863 euro al litro, in leggero aumento rispetto a 1,861 euro del giorno precedente. I distributori di marca propongono prezzi oscillanti tra 1,796 e 1,940 euro al litro, mentre i punti vendita senza logo si mantengono a 1,767 euro al litro.
Analogamente, il prezzo medio del diesel servito raggiunge 1,790 euro al litro, rispetto a 1,787 euro recentemente rilevati. Le stazioni ufficiali praticano prezzi compresi tra 1,729 e 1,864 euro al litro, mentre i distributori senza marchio fermano il prezzo a 1,694 euro al litro.
Per il GPL, i prezzi medi si collocano tra 0,700 e 0,721 euro al litro, con i distributori indipendenti che offrono una tariffa più bassa, pari a 0,688 euro al litro.
Infine, nel settore del metano per autotrazione, i prezzi medi variano da 1,417 a 1,486 euro al chilogrammo, mentre i distributori senza marchio propongono un prezzo di 1,410 euro al chilogrammo.