Philip Morris Italia ha lanciato “Cambiagesto”, una campagna itinerante che toccherà sei città italiane per affrontare il problema dell’inquinamento causato dai mozziconi di sigaretta. L’iniziativa, che coinvolge la comunità locale e si avvale della collaborazione di Plastic Free, mira a contrastare il dato allarmante del 64% dei mozziconi smaltiti in modo scorretto negli spazi pubblici in Italia ogni anno.

Le tappe della campagna e gli obiettivi

La campagna farà tappa a Roma, Bari, Napoli, Bologna, Milano e Verona e prevede attività di raccolta, la distribuzione gratuita di oltre 42.000 posaceneri tascabili e il coinvolgimento di volontari. L’iniziativa si svolge anche in concomitanza con l’evento nazionale “Sea & Rivers” di Plastic Free, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente, per contribuire in modo mirato alla pulizia di mari e corsi d’acqua.

“Cambiagesto rappresenta il nostro impegno concreto verso la sostenibilità. In questi anni abbiamo compreso come anche un gesto semplice, come non gettare un mozzicone a terra, possa tradursi in un atto di responsabilità condivisa. Abbiamo visto una comunità di cittadini, volontari e tabaccai uniti dallo stesso obiettivo: prendersi cura degli spazi che viviamo ogni giorno”, spiega Michele Samoggia, nella foto, direttore External Affairs di Philip Morris Italia. “Quest’anno, il rilancio di Cambiagesto rappresenta non solo la continuità di un progetto di sensibilizzazione ambientale, ma anche la volontà di rafforzare il dialogo e la collaborazione con i cittadini e le comunità locali”, aggiunge.

Un gesto piccolo, un impatto enorme

Dal 2019, la campagna “Cambiagesto” ha attraversato più di 30 città italiane, coinvolgendo 2.600 volontari e 984 tabaccherie, raccogliendo oltre 186 chili di mozziconi e distribuendo più di 500.000 portamozziconi. Le attività, iniziate sulle spiagge con installazioni artistiche, continuano ora nei parchi urbani.

“Il mozzicone di sigaretta, per quanto di dimensioni ridotte, rappresenta una delle principali fonti di inquinamento negli spazi pubblici”, ricorda Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. “La sua apparente innocuità porta spesso a sottovalutarne l’impatto, ma si tratta di un rifiuto altamente inquinante, capace di rilasciare microplastiche e sostanze tossiche nell’ambiente. Per questo motivo Plastic Free ha scelto di sostenere la campagna Cambiagesto: perché è fondamentale promuovere una nuova consapevolezza collettiva, in cui anche i piccoli gesti quotidiani come non gettare un mozzicone a terra siano riconosciuti come atti concreti di tutela ambientale”, sostiene De Gaetano.