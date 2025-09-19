L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (Ocf) ha recentemente rinnovato il proprio consiglio direttivo, confermando alla presidenza Mauro Maria Marino. L’assemblea, tenutasi a Roma, ha ringraziato i consiglieri uscenti prima di procedere con le nuove nomine.

Tra le cariche rivestite, sono stati designati come Vice Presidenti Maurizio Donato e Marco Tofanelli. Inoltre, sono stati nominati i consiglieri rappresentanti della categoria degli associati iscritti nelle sezioni riservate alle persone fisiche dell’Albo unico: Alessandro Alberti, Cesare Armellini, Luigi Antonio Criscione, Roberto Dilillo, Elisabetta Mercaldo e Giuliano Xausa.

Per la categoria degli associati che rappresenta i soggetti abilitati e le società di consulenza finanziaria, sono stati chiamati a far parte del consiglio: Claudio Boido, Stefano Gallizioli, Rossella Martino, Davide Morandi, Francesca Palisi e Massimo Rotondi.

L’assemblea ha infine proceduto con la nomina dei Sindaci effettivi, completando così la composizione degli organi dirigenti dell’Organismo.

Mauro Maria Marino, presidente dell’Ocf, ha espresso la sua gratitudine nei confronti di tutto il vertice e dei collaboratori:

“Ringrazio sinceramente i Vice Presidenti, i consiglieri e tutti coloro che con costanza e dedizione contribuiscono alla crescita e al consolidamento del nostro Organismo. Guardiamo con responsabilità al futuro, ben consapevoli delle sfide che il settore della consulenza finanziaria deve affrontare in un mercato sempre più complesso e dinamico.”

Marino ha proseguito sottolineando l’impegno dell’Ocf:

“L’Organismo continuerà a investire con determinazione nella tutela del risparmio degli investitori e nel rafforzamento del ruolo del consulente finanziario, figura essenziale affidabile e competente. Promuoveremo trasparenza, professionalità e responsabilità, i valori fondanti di un sistema sano e collaborativo, che può contribuire efficacemente alla gestione responsabile del risparmio.”

Questa nuova governance segna un passaggio importante per Ocf, sottolineando la volontà di mantenere elevati standard etici e professionali nel settore della consulenza finanziaria, rispondendo così alle esigenze di un contesto economico e finanziario in costante evoluzione.