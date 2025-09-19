Le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti sono scese più del previsto, segnalando una sorprendente solidità nel mercato del lavoro. Nella settimana terminata il 13 settembre, i cosiddetti “claims” sono crollati a 231.000 unità, un calo significativo di 33.000 unità rispetto alle 264.000 della settimana precedente e ben al di sotto delle 241.000 previste dagli analisti. Questo dato suggerisce una resilienza notevole nonostante le recenti incertezze economiche.

La media a quattro settimane conferma il trend

Per avere un quadro più accurato, gli economisti si basano spesso sulla media mobile a quattro settimane, che attenua le fluttuazioni settimanali. Anche questo indicatore si è attestato al ribasso, fissandosi a 240.000 unità, in calo di 750 unità rispetto al dato precedente (240.750). Il calo costante di questo indicatore è un segnale positivo e rafforza la percezione di un mercato del lavoro che, sebbene in rallentamento, non sta crollando.

Calano anche le richieste continuative

Non solo le nuove richieste, ma anche quelle continuative hanno registrato un calo. Nella settimana del 6 settembre, il numero di persone che percepiscono il sussidio di disoccupazione si è attestato a 1.920.000, segnando una diminuzione di 7.000 unità rispetto alla settimana precedente. Questo dato è anche inferiore alle 1.950.000 unità attese e indica che un numero minore di disoccupati rimane senza lavoro per un periodo prolungato.