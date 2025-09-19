Il tunnel sotto Monte Benedetto a Merano è previsto in apertura entro la fine del 2026 e la città deve adeguarsi a questo importante cambiamento infrastrutturale. La giunta comunale, insieme all’ingegnere specializzato in mobilità Stefano Ciurnelli, autore dei piani di mobilità urbana per Merano, si è riunita per discutere delle strategie da adottare.

Riorganizzazione del trasporto pubblico

La sindaca Zeller e l’assessora Hölzl hanno illustrato in conferenza stampa la necessità di definire con precisione le aree di intervento prioritarie. Hanno spiegato:

«Abbiamo individuato gli ambiti su cui focalizzarci per gestire al meglio l’impatto dell’apertura del tunnel. Tra questi, la riorganizzazione del trasporto pubblico locale rappresenta un obiettivo centrale, che potremo raggiungere in modo più completo con l’attivazione del nuovo terminal autobus di via Piave e del nuovo Centro di mobilità».

Si sta inoltre valutando una revisione dei flussi di traffico per alleggerire il centro storico e la zona di Maia Alta, insieme a strategie per disincentivare il transito dei mezzi pesanti in città. In collaborazione con la Provincia, è prevista l’implementazione di un sistema integrato di controllo che migliori la gestione, la sicurezza e la sostenibilità delle varie modalità di mobilità.

Le amministratrici hanno inoltre precisato:

«Dovranno essere prioritarie anche le misure previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) per incrementare la tutela di pedoni e ciclisti».

L’ingegnere Ciurnelli ha suggerito, in questa prospettiva, di procedere a una riorganizzazione di via Postgranz, come già previsto nel piano dettagliato del traffico per il quartiere di Santa Maria Assunta. L’obiettivo, mai concretizzato nelle precedenti amministrazioni, è quello di creare un collegamento diretto che favorisca il flusso veicolare verso via I Maggio, il che migliorerebbe la circolazione nella zona.

Riflessioni sul mercato ambulante

Per quanto riguarda gli operatori del mercato settimanale, la riorganizzazione dovuta all’apertura del tunnel comporterà modifiche anche a questo ambito. Le esponenti dell’amministrazione hanno evidenziato:

«Sarà indispensabile ripensare il mercato ambulante, trovando soluzioni più efficaci in collaborazione diretta con i commercianti».

L’obiettivo complessivo è quello di preparare Merano a un futuro con più efficienza nella mobilità urbana, puntando su un equilibrio tra sviluppo infrastrutturale e tutela della vivibilità cittadina.