Dal 20 al 24 ottobre sarà possibile sottoscrivere la nuova emissione del Btp Valore, un titolo di Stato pensato specificamente per i piccoli risparmiatori. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ne ha illustrato le caratteristiche principali in un recente comunicato.

Il nuovo titolo avrà una durata complessiva di sette anni e offrirà cedole crescenti nel tempo, pagate trimestralmente. Il meccanismo di remunerazione seguirà uno schema “step-up” articolato in tre fasi: 3+2+2 anni. Inoltre, per chi manterrà il titolo fino alla scadenza, è previsto un premio finale dello 0,8% sul capitale nominale investito.

I tassi minimi garantiti per ciascuna delle tre fasi — i primi tre anni, i due successivi e gli ultimi due — saranno annunciati il 17 ottobre. L’ammontare minimo per l’investimento è fissato a 1.000 euro, con la garanzia di poter sottoscrivere l’importo richiesto senza problemi.

Benefici fiscali e vantaggi per il risparmiatore

Il Ministero sottolinea inoltre le agevolazioni fiscali collegate a questo strumento di investimento. In particolare, è confermata l’imposizione fiscale ridotta al 12,5% sulle cedole e sul premio finale. È prevista l’esenzione dalle imposte di successione e la non inclusione del capitale investito nel calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) fino a una soglia di 50.000 euro.

Queste caratteristiche rendono il Btp Valore una soluzione efficace per i risparmiatori che cercano un rendimento crescente e tutele fiscali all’interno di un investimento sicuro, sostenuto dalla solidità dello Stato italiano.