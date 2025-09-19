In una cerimonia svoltasi al Quirinale alla presenza di associazioni, famiglie e alcuni superstiti centenari, il Capo dello Stato ha commemorato l’istituzione della Giornata nazionale in loro memoria, dedicata agli internati militari italiani nei campi di prigionia tedeschi dopo l’8 settembre 1943. L’iniziativa legislativa, promossa dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè di Forza Italia, è stata accolta da Mattarella come un «segno che rafforza le radici della democrazia conquistata dal nostro popolo».

Il Presidente ha definito quella degli internati militari «una forma di Resistenza, seppur condotta senza armi, ma ugualmente coraggiosa e tormentata». Il loro rifiuto di collaborare con i fascisti della Repubblica di Salò e con le truppe di occupazione straniere è stato un atto di amore per la Patria, ispirato ai principi di libertà, indipendenza e pace, valori diventati patrimonio collettivo della Repubblica.

Mattarella ha sottolineato l’importanza di ampliare la prospettiva sulla ribellione degli italiani contro gli oppressori, definendola una «esigenza di verità» fondamentale per comprendere la profondità delle radici e il valore fondativo della Resistenza nella storia nazionale.

Privati della libertà e ridotti a semplici numeri, migliaia di questi internati scelsero di non rinunciare alla loro «dignità di italiani» anche a costo della vita. Molti persero la vita nei lager tedeschi, opponendosi con fermezza e coraggio al fascismo, “in nome dell’Italia”.

Questo rifiuto, ha evidenziato il Presidente, rappresenta un atto di grande valore morale ed etico, un contributo silenzioso ma fondamentale alla costruzione della democrazia italiana.

Tra questi, si ricordano figure di spicco come lo storico Vittorio Emanuele Giuntella, lo scrittore Giovannino Guareschi, il poeta Tonino Guerra, l’ex segretario del Partito Comunista Italiano Alessandro Natta e l’intellettuale Enrico Zampetti, padre di Ugo Zampetti, segretario generale della Presidenza della Repubblica e autore del libro «Dal Lager, lettere a Marisa».

Alla commemorazione hanno preso parte il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, mentre è stata registrata l’assenza del presidente del Senato Ignazio La Russa.

In prima fila, unico esponente di Fratelli d’Italia, era presente il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Un riconoscimento storico e morale

La riflessione di Mattarella evidenzia non solo l’importanza storica del rifiuto di ogni forma di collaborazione con il regime nazista, ma anche il valore morale che questa scelta ha rappresentato per l’identità italiana. Il suo invito al riconoscimento pubblico di coloro che hanno sacrificato molto ribadisce l’importanza di mantenere viva la memoria e di onorare il contributo di chi ha difeso i principi fondamentali della democrazia.

La partecipazione delle massime autorità istituzionali sottolinea come tali valori continuino a essere centrali nel dibattito pubblico e nella costruzione della coscienza civica. La commemorazione si configura quindi come un momento essenziale per riflettere sul passato e sugli insegnamenti che ne derivano per il futuro del nostro Paese.

Il ruolo della cultura e della resistenza intellettuale

La presenza di personalità culturali quali Giovannino Guareschi e Tonino Guerra rimarca il ruolo fondamentale che la cultura e l’impegno intellettuale hanno avuto nel sostegno alla libertà e nella denuncia dei regimi totalitari. La resistenza italiana non è stata solo militare o politica, ma anche culturale, un aspetto spesso sottolineato per il suo contributo nell’affermare i valori democratici e umani.

In tale contesto, il libro di Ugo Zampetti «Dal Lager, lettere a Marisa» testimonia, attraverso le parole di chi ha vissuto la prigionia nei campi di concentramento, la ferma determinazione di chi si è opposto all’oppressione e ha lottato per un’Italia libera e giusta.

Questi racconti di resistenza contribuiscono a mantenere vivo il ricordo e a valorizzare l’eredità di coloro che hanno affrontato momenti difficili, rafforzando l’identità nazionale e promuovendo una cultura della memoria che sia monito e stimolo verso una società più inclusiva e rispettosa dei diritti umani.