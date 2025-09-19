Noi dobbiamo cercare l’altrove. In una società che corre, che cerca la velocità a ogni costo, ci si dimentica di fermarsi. Di guardare la natura che ci circonda, di ascoltare il suo respiro. La fretta ci impedisce di vedere la bellezza, la meraviglia, la sacralità del creato. Ed è proprio in questo vortice che perdiamo il contatto con la nostra essenza più profonda, con quell’anima che si nutre di calma, di armonia, di lentezza. L’incontro che si terrà sabato 20 settembre 2025 al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige – Capalbio, alle ore 17:30, non è un semplice appuntamento. È un’occasione per ritrovare quella connessione perduta. Le testimonianze su Fulco Pratesi e la nascita dell’Oasi del Lago di Burano non sono solo un racconto del passato. Sono un promemoria per il presente e una guida per il futuro.

Un movimento del benessere

Fulco Pratesi ha creato un movimento, un modo di essere. Ha insegnato che per proteggere il mondo esterno, dobbiamo prima imparare ad amare il nostro mondo interiore. La natura è uno specchio. Se la deturpiamo, deturpiamo noi stessi. L’Oasi del Lago di Burano non è solo un rifugio per gli uccelli, ma un rifugio per le nostre anime agitate. Un luogo dove la quiete della natura ci aiuta a ritrovare la nostra quiete interiore. Dobbiamo imparare a fermarci. Non si può essere felici correndo, non si può capire la vita se non si ha il coraggio di guardarla in faccia, con calma. Questo invito a riflettere, a ritrovarci in un principio semplice ma profondo – “conoscere, amare, proteggere” – non è un consiglio, ma una necessità esistenziale. Noi non possiamo proteggere ciò che non conosciamo, e non possiamo amare ciò che non abbiamo avuto il tempo di scoprire, di sentire, di accogliere nel nostro respiro. L’amore per la natura, in realtà, è l’unica forma di auto-amore. È il riconoscimento che il nostro benessere, la nostra salute, la nostra stessa anima, sono inscindibilmente legati a un tutto più grande. Siamo particelle di polvere di stelle e frammenti di terra. Se feriamo la natura, feriamo noi stessi. Se l’amiamo, ci curiamo. Questo incontro è una chiamata a ritrovare la lentezza, a respirare, a connettersi con il mondo. Dobbiamo ritrovare la parte più vera di noi stessi. È un’opportunità per imparare a rispettare la vita, la nostra in primis.