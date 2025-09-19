Le promesse irrealistiche, le etichette ambigue e i video promozionali che mostrano risultati straordinari sono spesso all’ordine del giorno nel marketing del settore cosmetico.

Orientarsi nel mondo della cosmetica può risultare complesso, soprattutto quando manca il tempo o la voglia di approfondire ogni singolo prodotto. Tuttavia, l’avvento di Internet ha cambiato profondamente il modo di acquistare e informarsi, rendendo necessario prestare maggiore attenzione. A confermarlo sono Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, e Vincenzo Guggino, segretario generale dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, che hanno affrontato questo tema durante un incontro a Milano, nell’ambito della Milano Beauty Week.

Massimiliano Dona spiega:

“Non sempre i consumatori fanno scelte consapevoli. Oggi le informazioni arrivano da innumerevoli canali, dalla radio alla televisione, fino ai cartelloni in città, ma soprattutto attraverso i nostri smartphone, in ogni momento della giornata.”

Prosegue evidenziando che resistere a promesse miracolistiche, spesso accompagnate da prezzi fuori mercato nei canali tradizionali, diventa sempre più arduo, soprattutto perché molti affrontano con superficialità le scelte quotidiane.

Vincenzo Guggino sottolinea:

“Oggi affrontiamo una grande sfida legata alla pubblicità digitale, in particolare quella veicolata dagli influencer, dove si confondono spesso il messaggio informativo e la promozione commerciale. Riconoscere cosa sia pubblicità e cosa contenuti editoriali è fondamentale. Inoltre, è crescente il fenomeno del greenwashing.”

Spiega che l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, attivo da oltre sessant’anni, ha il compito di vigilare sulla correttezza dei messaggi pubblicitari e, se necessario, bloccarli quando violano il codice etico, incluso quello specifico sui cosmetici. Tuttavia, riguardo alla nuova direttiva sui Green Claims, concorda con alcune associazioni imprenditoriali nel ritenere che essa sia troppo restrittiva, rischiando di scoraggiare investimenti concreti in comunicazioni sostenibili.

Il segretario generale evidenzia come i messaggi pubblicitari nel settore cosmetico siano particolarmente complessi da gestire a causa dell’elevato investimento promozionale, paragonabile per dimensioni a quello dell’industria alimentare.

Di conseguenza, l’impegno per chi vigila sulla pubblicità è maggiore, poiché le aspettative dei consumatori rispetto ai benefici dei prodotti cosmetici sono molto alte.

Il ruolo degli strumenti europei per la trasparenza

Per aiutare i consumatori a districarsi meglio tra ingredienti e funzionalità dei cosmetici, esiste un database europeo chiamato Cosmile Europe, promosso da Cosmetics Europe. Questa piattaforma raccoglie informazioni indipendenti su circa trentamila ingredienti utilizzati nelle formulazioni, fornendo dettagli sulle proprietà, sull’origine e sui prodotti in cui sono impiegati.

Massimiliano Dona conclude con un consiglio prezioso:

“Leggere attentamente le etichette e approfondire gli ingredienti è fondamentale. In ogni ambito della vita, se ci viene proposta una scorciatoia che promette risultati immediati e completi, è sempre meglio mantenere una certa distanza.”