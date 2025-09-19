Il Gruppo Mundys (nella foto, il vicepresidente Alessandro Benetton) consolida la sua posizione finanziaria con un nuovo importante riconoscimento dall’agenzia di rating Fitch. L’agenzia ha innalzato il rating delle obbligazioni della società da BB a BB+, assegnando un outlook “stabile”. Una mossa che riflette la solidità delle performance e la strategia a lungo termine del gruppo.

Un rating in crescita per Mundys

L’upgrade del rating a BB+ per le obbligazioni di Mundys è un segnale di fiducia da parte di Fitch. Questo giudizio è un notch sotto il rating consolidato di Gruppo, che si posiziona ora a BBB-, a causa della subordinazione strutturale.

Le ragioni del successo

Secondo Fitch, l’ottima valutazione deriva dalla solida performance operativa del 2023 e del 2024, sostenuta da un portafoglio di asset diversificato. Questo ha portato a un miglioramento del profilo di leva finanziaria del gruppo, dimostrando la capacità di Mundys di raggiungere i propri obiettivi strategici, come l’estensione della vita media ponderata del portafoglio e la riduzione dell’indebitamento. La strategia di crescita del gruppo, che continua a puntare sulle acquisizioni tramite la controllata Abertis, è ulteriormente supportata da un flusso di dividendi sempre più diversificato.