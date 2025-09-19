Oltre 100.000 presenze hanno decretato il successo della quarta edizione di Scirubetta, il festival del gelato artigianale che ha trasformato Reggio Calabria nella capitale mondiale del gelato. L’evento, organizzato da CONPAIT con il supporto di diverse istituzioni e partner, ha superato ogni aspettativa, consolidando il suo ruolo di appuntamento imperdibile in Calabria.

Edoardo Raspelli protagonista tra gusto e giornalismo

L’edizione 2025 di Scirubetta ha messo in luce un mix di eccellenze, dal gelato alla cultura. Tra i momenti più seguiti, il talk show del giornalista Francesco Mannarino che ha intervistato il celebre “cronista della gastronomia” Edoardo Raspelli. L’ospite d’onore ha intrattenuto il pubblico ripercorrendo la sua lunga carriera, dalla cronaca nera alla gastronomia, e ha persino esordito cantando la sigla del suo programma televisivo “L’ITALIA CHE MI PIACE…IN VIAGGIO CON RASPELLI”. La presenza di altri noti critici enogastronomici, come Luciano Pignataro e Bruno Gambacorta, ha ulteriormente accresciuto il prestigio del festival, attirando l’attenzione dei media nazionali e internazionali.

Un evento che unisce eccellenza e solidarietà

Il festival non è stato solo un’occasione per assaporare gusti unici creati da gelatieri provenienti da tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, ma ha anche dimostrato una forte vocazione sociale. I mini-talk curati da ReteSociale hanno acceso i riflettori sul gelato solidale e sulle attività di CasaPaese, mostrando come il piacere del gusto possa andare di pari passo con l’impegno sociale. La FIC (Federazione Italiana Cuochi) ha contribuito all’innovazione con piatti che combinano alta cucina e gelato, mentre le sculture di ghiaccio hanno offerto uno spettacolo artistico di grande impatto.

Le dichiarazioni del Presidente e i vincitori

Molto soddisfatto il presidente di CONPAIT, Angelo Musolino: «Questa edizione di Scirubetta è stata straordinaria, un vero boom che ha superato ogni aspettativa. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutta la squadra che ha lavorato con passione e dedizione, agli sponsor che hanno creduto nel progetto sin dall’inizio, e a tutte le istituzioni e partner che ci hanno sostenuto. Abbiamo dimostrato che quando si lavora insieme, con visione e cuore, si possono realizzare eventi che lasciano il segno. Scirubetta non è solo un festival: è un simbolo di rinascita, di eccellenza e di orgoglio calabrese.»

I vincitori, annunciati da Marco Mauro, sono stati:

Giuria Tecnica:

Alessandro Squatrito con il gelato “Bacio Hallelujah”

con il gelato “Bacio Hallelujah” Nicola Arena con il gelato “Gianduia”

con il gelato “Gianduia” Daniele L’Opera con il gelato “Panzibì”

Giuria Popolare: