La joint venture tra Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi) e AGSM AIM Power, denominata Green Hydrogen Venezia, ha avviato i lavori a Porto Marghera per la costruzione di un impianto di produzione di idrogeno rinnovabile. L’investimento, superiore ai 50 milioni di euro, servirà a rifornire la flotta di 94 autobus a idrogeno di AVM (Azienda Veneziana della Mobilità), destinati al trasporto pubblico urbano di Venezia.

Idrogeno a servizio dei trasporti pubblici

Il progetto ha ottenuto le necessarie autorizzazioni e il cantiere è già attivo per la realizzazione di un impianto da 8 MW. Questo sarà collegato, tramite un idrogenodotto, a una stazione di rifornimento che sarà costruita da Enilive, società di Eni per la mobilità sostenibile, in via dei Petroli a Porto Marghera. La stazione non si limiterà al rifornimento, ma includerà anche servizi aggiuntivi come un parcheggio per autobus, un’officina, un’area di lavaggio e un’area di sosta per gli autisti.

Capacità e tempistiche

La capacità produttiva del nuovo impianto sarà di circa 1700 kg di idrogeno al giorno. La conclusione dei lavori è prevista entro l’estate del 2026. Con questo progetto, Eni conferma il suo impegno nel settore dell’idrogeno, dopo aver già inaugurato nel giugno 2022 a Mestre la prima stazione italiana per il rifornimento di idrogeno per la mobilità su strada, aperta al pubblico. Quest’ultima, gestita da Enilive, ha una capacità di oltre 100 kg al giorno e serve sia auto private che autobus.