Tra settembre e novembre sette regioni italiane saranno chiamate al voto per il rinnovo dei consigli regionali e la nomina dei presidenti di giunta. Alcune consultazioni si svolgeranno al termine naturale del mandato quinquennale, mentre altre derivano da elezioni anticipate. In queste tornate elettorali non è previsto il doppio turno con ballottaggio. Le regioni interessate sono: Calabria, Puglia, Marche, Veneto, Campania, Toscana e Valle d’Aosta.

Marche, primo appuntamento elettorale

Le Marche saranno la prima regione a recarsi alle urne il 28 e 29 settembre. Il confronto principale sarà tra il governatore uscente del centrodestra, Francesco Acquaroli, e l’europarlamentare del Partito Democratico ed ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Tra gli altri candidati figurano Beatrice Marinelli per “Evoluzione della rivoluzione”, Claudio Bolletta di “Democrazia sovrana popolare”, Lidia Mangani per il Partito Comunista Italiano e Francesco Gerardi per “Forza del popolo”. Le ultime rilevazioni indicano un lieve vantaggio per Acquaroli, ma la competizione si presenta aperta.

Valle d’Aosta: consultazione a statuto speciale

Coincidente con le Marche, anche la Valle d’Aosta voterà il 28 e 29 settembre, ma in virtù del suo statuto speciale il sistema elettorale prevede che gli elettori scelgano i consiglieri regionali che poi designano il presidente. Pertanto, in questa regione non è previsto un confronto diretto tra aspiranti governatori.

Calabria: elezioni anticipate e candidati in campo

La Calabria sarà la terza regione a votare, con le consultazioni fissate per il 5 e 6 ottobre. Il centrodestra schiera come candidato il governatore uscente Roberto Occhiuto, dimessosi in seguito a un’indagine per corruzione. Il principale oppositore è Pasquale Tridico, sostenuto dal Movimento Cinque Stelle e dalle forze di centrosinistra. C’è inoltre in campo Francesco Toscano di “Democrazia sovrana e popolare”. I sondaggi indicano un vantaggio netto per Occhiuto.

Toscana: sfida tra centrosinistra e centrodestra

Il 12 e 13 ottobre in Toscana la competizione principale vedrà contrapposti il governatore uscente di centrosinistra Eugenio Giani e il candidato del centrodestra Alessandro Tommasi. Tra i candidati figura anche Alessandra Bundu di “Toscana rossa”. Da segnalare che la lista dell’ex primario, inizialmente prevista, è stata esclusa dalla competizione elettorale.

Puglia e Campania: scenari elettorali e protagonisti

In Puglia e Campania, regioni con numerosi abitanti e rilevanza strategica, le elezioni si svolgeranno in autunno con importanti incognite politiche. In Puglia sono attesi confronti serrati tra le coalizioni di centrosinistra e centrodestra per la guida politica della regione. Anche in Campania, il clima elettorale sarà caratterizzato da sfide composte da candidati con forti radicamenti locali, in un territorio segnato da dinamiche socio-economiche complesse. Le candidature ufficiali verranno comunicate nelle settimane che precedono le elezioni, con attenzione particolare alle alleanze e alle strategie dei partiti.

Veneto: conferme e novità

Il voto in Veneto è previsto anch’esso nel periodo autunnale. La regione, storicamente un bastione del centrodestra, si appresta a rinnovare il proprio consiglio e il presidente di giunta. Le forze politiche principali stanno definendo le rispettive candidature e strategie, in un contesto che potrebbe riservare sorprese considerando le nuove formazioni in crescita e i cambiamenti negli equilibri politici locali.

Impatto politico delle elezioni regionali

Queste consultazioni autunnali rappresentano un appuntamento centrale per il panorama politico italiano, poiché definiscono composizioni e leadership regionali in aree strategiche del Paese. Il rinnovo delle amministrazioni locali influenzerà anche le dinamiche nazionali, considerando il peso politico delle regioni coinvolte. Inoltre, le alleanze costruite e le vittorie conseguite potranno avere un effetto significativo in vista della prossima tornata elettorale nazionale e delle politiche future.