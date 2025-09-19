Tra settembre e novembre sette regioni italiane saranno chiamate al voto per il rinnovo dei consigli regionali e la nomina dei presidenti di giunta. Alcune consultazioni si svolgeranno al termine naturale del mandato quinquennale, mentre altre derivano da elezioni anticipate. In queste tornate elettorali non è previsto il doppio turno con ballottaggio. Le regioni interessate sono: Calabria, Puglia, Marche, Veneto, Campania, Toscana e Valle d’Aosta.
Marche, primo appuntamento elettorale
Le Marche saranno la prima regione a recarsi alle urne il 28 e 29 settembre. Il confronto principale sarà tra il governatore uscente del centrodestra, Francesco Acquaroli, e l’europarlamentare del Partito Democratico ed ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Tra gli altri candidati figurano Beatrice Marinelli per “Evoluzione della rivoluzione”, Claudio Bolletta di “Democrazia sovrana popolare”, Lidia Mangani per il Partito Comunista Italiano e Francesco Gerardi per “Forza del popolo”. Le ultime rilevazioni indicano un lieve vantaggio per Acquaroli, ma la competizione si presenta aperta.
Valle d’Aosta: consultazione a statuto speciale
Coincidente con le Marche, anche la Valle d’Aosta voterà il 28 e 29 settembre, ma in virtù del suo statuto speciale il sistema elettorale prevede che gli elettori scelgano i consiglieri regionali che poi designano il presidente. Pertanto, in questa regione non è previsto un confronto diretto tra aspiranti governatori.
Calabria: elezioni anticipate e candidati in campo
La Calabria sarà la terza regione a votare, con le consultazioni fissate per il 5 e 6 ottobre. Il centrodestra schiera come candidato il governatore uscente Roberto Occhiuto, dimessosi in seguito a un’indagine per corruzione. Il principale oppositore è Pasquale Tridico, sostenuto dal Movimento Cinque Stelle e dalle forze di centrosinistra. C’è inoltre in campo Francesco Toscano di “Democrazia sovrana e popolare”. I sondaggi indicano un vantaggio netto per Occhiuto.
Toscana: sfida tra centrosinistra e centrodestra
Il 12 e 13 ottobre in Toscana la competizione principale vedrà contrapposti il governatore uscente di centrosinistra Eugenio Giani e il candidato del centrodestra Alessandro Tommasi. Tra i candidati figura anche Alessandra Bundu di “Toscana rossa”. Da segnalare che la lista dell’ex primario, inizialmente prevista, è stata esclusa dalla competizione elettorale.
Puglia e Campania: scenari elettorali e protagonisti
In Puglia e Campania, regioni con numerosi abitanti e rilevanza strategica, le elezioni si svolgeranno in autunno con importanti incognite politiche. In Puglia sono attesi confronti serrati tra le coalizioni di centrosinistra e centrodestra per la guida politica della regione. Anche in Campania, il clima elettorale sarà caratterizzato da sfide composte da candidati con forti radicamenti locali, in un territorio segnato da dinamiche socio-economiche complesse. Le candidature ufficiali verranno comunicate nelle settimane che precedono le elezioni, con attenzione particolare alle alleanze e alle strategie dei partiti.
Veneto: conferme e novità
Il voto in Veneto è previsto anch’esso nel periodo autunnale. La regione, storicamente un bastione del centrodestra, si appresta a rinnovare il proprio consiglio e il presidente di giunta. Le forze politiche principali stanno definendo le rispettive candidature e strategie, in un contesto che potrebbe riservare sorprese considerando le nuove formazioni in crescita e i cambiamenti negli equilibri politici locali.
Impatto politico delle elezioni regionali
Queste consultazioni autunnali rappresentano un appuntamento centrale per il panorama politico italiano, poiché definiscono composizioni e leadership regionali in aree strategiche del Paese. Il rinnovo delle amministrazioni locali influenzerà anche le dinamiche nazionali, considerando il peso politico delle regioni coinvolte. Inoltre, le alleanze costruite e le vittorie conseguite potranno avere un effetto significativo in vista della prossima tornata elettorale nazionale e delle politiche future.
Campania: sfida senza De Luca
Le elezioni regionali in Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Il centrosinistra non potrà candidare nuovamente l’attuale presidente della Regione, Vincenzo De Luca del Partito Democratico, a causa del limite di mandati stabilito dalla legge. In sua sostituzione, il centrosinistra ha scelto di schierare Roberto Fico, esponente del Movimento 5 Stelle, come suo candidato alla presidenza regionale.
Sul fronte del centrodestra non è ancora stato ufficializzato alcun candidato. Tra i nomi più spesso menzionati figura Edmondo Cirielli, esponente di Fratelli d’Italia e viceministro degli Esteri, che potrebbe rappresentare la scelta del centrodestra per sfidare il centrosinistra alle prossime consultazioni.
Veneto: una corsa incerta senza Zaia
Anche in Veneto le urne saranno aperte nei giorni 23 e 24 novembre. L’attuale presidente, Luca Zaia della Lega, in carica dal 2010, è impossibilitato a ricandidarsi per il superamento del limite di mandato. Il centrodestra è ancora in fase di definizione della candidatura che potrà sostituire l’ormai uscente Zaia.
La Lega punterebbe su Alberto Stefani, ma Fratelli d’Italia preferirebbe un candidato di propria formazione, con il nome di Luca De Carlo che sta guadagnando consensi interni.
Il centrosinistra ha invece designato come candidato Giovanni Manildo, del Partito Democratico e già sindaco di Treviso.
Puglia: sostituto di Emiliano
In Puglia, le elezioni si svolgeranno anch’esse il 23 e 24 novembre per trovare il successore di Michele Emiliano, leader del centrosinistra non più candidabile per il limite massimo di mandati consecutivi consentiti.
Il Partito Democratico ha scelto come suo candidato Antonio Decaro, attuale europarlamentare ed ex sindaco di Bari, puntando su una figura di esperienza politica e amministrativa consolidata nella regione.
Il centrodestra, invece, non ha ancora definito ufficialmente la propria candidatura. Tra le opzioni più accreditate si segnalano il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato di Fratelli d’Italia, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, e il deputato azzurro Mauto D’Attis.