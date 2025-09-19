La fiducia delle imprese manifatturiere francesi ha registrato un lieve calo a settembre 2025. L’indice, pubblicato dall’Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si è attestato a 96 punti, in linea con le aspettative del mercato, dopo aver toccato quota 97 nel mese precedente.
Sentimenti a due velocità tra i settori
Analizzando gli altri settori, si notano dinamiche diverse. Nel comparto dei servizi, il sentiment è in crescita, raggiungendo 98 punti dai 96 di luglio. Al contrario, nel commercio al dettaglio la fiducia è in calo, scendendo a 92 punti dai 93 del mese precedente. Il sentiment generale dell’economia rimane stabile per il quarto mese consecutivo a 96 punti, ma i giudizi sull’occupazione mostrano una flessione, calando a 93 punti dai 95 precedenti.