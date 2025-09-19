Nel mondo dorato del lusso, ogni crisi è un passaggio iniziatico. Kering ha scelto Luca de Meo come guida per attraversare questa soglia, come si sceglierebbe un capitano per una traversata in mare aperto.

De Meo non è un uomo qualsiasi: è il risultato di molte strade percorse, di molte battaglie vinte e perse. Il suo metodo è fatto di disciplina e visione, due forze che solo insieme possono trasformare il caos in ordine.

Il tempo è sacro

Lo ha spiegato bene il Corriere della sera. Ogni riunione sarà un rito: dodici persone, non una di più. Sessanta minuti, non uno di meno. È un tempo sacro, che va rispettato. Le sue settimane di lavoro sono lunghe, 65 ore settimanali, perché il destino non attende chi rimanda.

La via del guerriero aziendale

È stato in Toyota, Fiat, Volkswagen, Renault. È stato molti uomini, e in ognuno ha trovato un pezzo di sé. Ha imparato a non arrivare mai tardi, a non perdere il centro, a non vacillare davanti alle difficoltà. È la via del guerriero aziendale: eccellere proprio dove il mondo non si aspetta che tu lo faccia.

Un tentativo di rinascita

La strategia di de Meo per risanare i conti di Kering, che dipendono in larga parte da Gucci, è già partita con un’importante mossa: la nomina di Francesca Bellettini a presidente e amministratrice delegata del marchio. Bellettini, ex vicedirettrice generale del gruppo, prende il posto di Stefano Cantino, che lascia dopo soli nove mesi. Un cambio repentino, ma necessario, che dimostra la volontà di de Meo di agire con decisione per invertire la rotta. De Meo sa che il futuro appartiene a chi agisce senza esitazione. E questa, per Kering, non è solo una strategia: è un tentativo di rinascita.