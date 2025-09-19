I dati Istat mostrano come in Trentino circa un cittadino su cinque non si informi mai su tematiche politiche, mentre in altre regioni della penisola la situazione appare ancora più critica. Il politologo Marco Brunazzo, direttore del dipartimento di Sociologia presso l’Università di Trento, commenta questi risultati sottolineando la necessità di riflettere senza però cadere nel pessimismo assoluto. Negli ultimi vent’anni, infatti, si è registrato un dimezzamento della percentuale di persone che partecipano attivamente a manifestazioni come comizi e cortei.

Marco Brunazzo riflette su quanto comunicato dallo studio Istat sulla cosiddetta “partecipazione invisibile”, che include attività come informarsi e discutere di politica:

“È comprensibile preoccuparsi per la possibile ulteriore diminuzione dei tassi di partecipazione, ma non dobbiamo dimenticare che difficilmente si è mai raggiunta una partecipazione totale della popolazione.”

Nel Trentino, infatti, solo il 20,2% degli individui oltre i 14 anni dichiara di non interessarsi mai alle questioni politiche, dato che risulta essere il secondo più basso dopo la provincia di Bolzano (19,2%). Nonostante ciò, appena poco più della metà degli abitanti (54,7%) si informa almeno una volta a settimana. Ancora più bassi sono invece i livelli di informazione in regioni come Calabria e Sicilia, dove rispettivamente il 42,4% e il 41,3% della popolazione non si interessa mai alla politica.

La democrazia e i bassi tassi di partecipazione

Marco Brunazzo osserva:

“È interessante constatare come la democrazia, pur essendo il governo del popolo, si sia storicamente sempre confrontata con livelli di partecipazione molto contenuti. Questo è un dato da interpretare con attenzione: non intendo minimizzare le preoccupazioni suscitate da questi numeri, che ritengo siano significativi, ma basta pensare all’astensionismo elettorale per comprendere che non abbiamo mai sperimentato un coinvolgimento totale dei cittadini ai processi democratici.”

In regioni come Trentino e Alto Adige, secondo Brunazzo, l’interesse per la politica risulta più elevato, favorita soprattutto dall’autonomia speciale riconosciuta a queste realtà, ma invita a non dare per scontati tali riscontri.

Livello di istruzione, disinteresse e sfiducia

A livello nazionale, la distanza tra cittadini e informazione politica tende ad aumentare in modo preoccupante, soprattutto tra le fasce più giovani e quelle con livelli di istruzione inferiori. La diffidenza verso le istituzioni e il senso di inefficacia percepito contribuiscono a scoraggiare il coinvolgimento attivo nelle questioni pubbliche.

Questa tendenza comporta grandi sfide per la qualità della democrazia nel nostro paese, dove la pluralità di opinioni e il dibattito informato sono fondamentali per garantire processi decisionali legittimi e condivisi. In questo contesto, è essenziale promuovere iniziative educative e culturali che favoriscano una maggiore consapevolezza politica e responsabilizzazione civica.

Il ruolo delle istituzioni diventa quindi cruciale per contrastare il fenomeno dell’apatia politica, incentivando modi di partecipazione più accessibili e inclusivi, capaci di coinvolgere in modo significativo un pubblico sempre più diversificato.

Il panorama della partecipazione politica in Italia evidenzia differenze significative legate al livello di istruzione. Solo l’11,3% dei laureati dichiara di non informarsi mai sulle questioni pubbliche, percentuale che raddoppia tra i diplomati (24,4%) e raggiunge quasi il 41,2% tra chi ha al massimo la licenza media.

Tuttavia, è importante distinguere tra le motivazioni alla base della non informazione: tra gli oltre 15 milioni di cittadini con almeno 14 anni che non si informano mai, circa due terzi (63%) lo fanno per disinteresse, mentre oltre un quinto (22,8%) ha perso fiducia nella politica. Questa situazione rappresenta una sfida significativa per le classi dirigenti del Paese.

Brunazzo ha commentato:

«Il contesto attuale non sembra molto favorevole alla partecipazione. La polarizzazione e la spettacolarizzazione della politica non favoriscono un coinvolgimento duraturo. Eventuali mobilitazioni a breve termine su temi specifici sono temporanee e non contribuiscono a una crescita strutturale della partecipazione.»

La partecipazione a comizi e cortei in continua diminuzione

Negli ultimi vent’anni si è ridotta drasticamente la percentuale di cittadini che partecipano attivamente a manifestazioni politiche. Nei dati più recenti, relativi al 2024, solo il 2,5% degli italiani con più di 14 anni ha preso parte a un comizio e il 3,3% a un corteo. Ventuno anni fa, invece, queste percentuali erano rispettivamente del 5,7% e 6,8%.

Particolarmente allarmante è il progressivo allontanamento dei giovani dalla politica, nonostante l’accesso immediato alle informazioni garantito dalle nuove tecnologie.

Qualche tentativo di invertire questa tendenza era stato fatto con l’avvento del Movimento Cinque Stelle e con l’introduzione di strumenti di democrazia diretta. Tuttavia, come osserva Brunazzo, i risultati sul lungo periodo sono stati limitati:

«Anche quando si offrono strumenti come il referendum, come quello dello scorso giugno, la partecipazione rimane bassa. Ciò dimostra che la democrazia diretta da sola non è sufficiente ad affrontare la crisi della democrazia rappresentativa.»

Il ruolo delle piattaforme digitali e dell’online

Per quanto riguarda la partecipazione cosiddetta “invisibile”, cioè l’impegno politico che avviene principalmente attraverso i canali digitali, Brunazzo ha espresso alcune considerazioni:

«Mi aspettavo tassi più elevati di partecipazione online, forse perché molti intervistati sottovalutano il ruolo dei social media. Molti affermano di non cercare informazioni politiche sui social, ma in realtà le ricevono comunque attraverso gli algoritmi. Spesso non considerano alcune notizie politiche come tali.»

Questo dato sottolinea l’importanza di una comunicazione politica chiara e trasparente che possa coinvolgere anche attraverso nuove modalità di informazione e partecipazione digitale.