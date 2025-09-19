Capgemini, una società francese di consulenza per la trasformazione tecnologica, ha lanciato un’emissione obbligazionaria di 4 miliardi di euro per finanziare l’acquisizione di WNS. L’operazione, suddivisa in quattro tranche, ha riscosso un forte interesse tra gli investitori, con richieste che hanno superato l’offerta di 3,2 volte.

Le caratteristiche dell’operazione e la strategia di Capgemini

Le obbligazioni sono state emesse in quattro diverse tranche, con scadenze e tassi variabili:

1 miliardo di euro a 2 anni con tasso variabile

a 2 anni con tasso variabile 0,5 miliardi di euro a 3 anni con cedola del 2,50%

a 3 anni con cedola del 2,50% 1,25 miliardi di euro a 6 anni con cedola del 3,125%

a 6 anni con cedola del 3,125% 1,25 miliardi di euro a 9 anni con cedola del 3,50%

I proventi di questa operazione serviranno principalmente a finanziare l’acquisizione di WNS, annunciata lo scorso 7 luglio. Questa mossa strategica consentirà a Capgemini di ampliare le sue Intelligent Operations e di posizionarsi come leader nel mercato in crescita della trasformazione dei processi aziendali basata sull’intelligenza artificiale. L’emissione permetterà anche di rifinanziare il debito esistente del gruppo e di annullare il prestito ponte sottoscritto per l’acquisizione.

La fiducia degli investitori

Nive Bhagat, nella foto, il CFO di Capgemini, ha commentato il successo dell’operazione: “Questa emissione obbligazionaria ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, dimostrando la loro fiducia nel modello di business di Capgemini e nella qualità del suo profilo finanziario. Dimostra inoltre la loro fiducia nella nostra strategia, volta a creare un’azienda leader nelle Intelligent Operations per affrontare il mercato in rapida crescita della trasformazione dei processi aziendali dei clienti basata sull’intelligenza artificiale”.