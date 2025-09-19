Banca Ifis apre le porte del suo Parco Internazionale di Scultura a Mestre per accogliere la mostra Spazio del Possibile. L’esposizione, visitabile gratuitamente fino al 30 novembre, unisce arte, architettura e tecnologia in un percorso che riflette sul rapporto tra intelligenza umana e artificiale.

L’impegno di Banca Ifis per la cultura

Con questa iniziativa, Banca Ifis conferma il suo ruolo di promotore culturale, attraverso il progetto Ifis art. Il Parco, che si trova a Villa Fürstenberg, ospita già opere di artisti di fama internazionale come Botero e Penone. La mostra, che ha già toccato Roma e La Nuvola, rappresenta la prima volta che il Parco ospita un evento esterno, come ha sottolineato il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio.

Le dichiarazioni di Ernesto Fürstenberg Fassio

“Siamo lieti di aprire le porte del Parco Internazionale di Scultura per accogliere Spazio del Possibile, progetto che stimola una riflessione sull’architettura come strumento di sperimentazione e valorizzazione del Made in Italy. A due anni dalla sua fondazione, il Parco di Banca Ifis apre per la prima volta le sue porte a una mostra esterna, confermando il proprio ruolo di spazio partecipativo dedicato alla riflessione e al dialogo sull’arte e la cultura. È questa la strada che, attraverso Ifis art, abbiamo tracciato sin dall’inizio del progetto e vogliamo continuare a percorrere con l’obiettivo di costruire legami sempre più forti tra pubblico e privato, e rendere fruibile alla collettività il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese.”

Arte e innovazione

La mostra, realizzata in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Roma, si sviluppa in tre aree tematiche. Tra le opere esposte, si segnalano “Deodomena Tropos” di Antonio Barbieri, che esplora la relazione uomo-macchina, e “Il ramo d’oro” di Alessandro Signoretti, un’installazione interattiva. Il percorso include anche cinquanta Sampietrini brevettati che creano un’esperienza collettiva. L’inaugurazione è stata accompagnata da una tavola rotonda, “Bellezza, Creatività e Intelligenza Artificiale: l’Italia che immagina il futuro”, che rientra nel ciclo di eventi promosso da Banca Ifis con il Ministero della Cultura.