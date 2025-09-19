Banca Ifis (nella foto, il presidente Ernesto Fürstenberg Fassio) ha completato con successo l’acquisizione di illimity Bank, raggiungendo la totalità del capitale sociale e consolidando il controllo della società. La notizia segna la fine di un’importante operazione finanziaria che ha portato al delisting delle azioni di illimity da Borsa Italiana.

L’epilogo dello squeeze out

L’operazione, nota come “squeeze out”, è stata perfezionata con il regolamento della Procedura Congiunta, attraverso la quale Banca Ifis ha acquisito le restanti 3.868.956 azioni ordinarie di illimity. Questo passo ha portato la partecipazione di Banca Ifis al 100% del capitale di illimity Bank.

La Borsa Italiana ha già risposto a questo cambiamento, disponendo la revoca delle azioni di illimity dalla quotazione su Euronext STAR Milan a partire da oggi, 19 settembre 2025. Per la nuova compagine societaria, l’appuntamento è fissato per giovedì 25 settembre, quando l’assemblea degli azionisti di illimity si riunirà per deliberare, tra le altre cose, il rinnovo degli organi sociali.

Le mosse finanziarie

Inoltre, Banca Ifis ha comunicato i dettagli dell’aumento di capitale a pagamento, funzionale all’operazione. Sono state emesse 278.470 nuove azioni ordinarie di Banca Ifis, che hanno un valore nominale di 1,00 euro ciascuna, incrementando il capitale sociale da 61.540.455 a 61.818.925 euro. Queste nuove azioni sono state assegnate agli azionisti di illimity come parte del corrispettivo previsto per lo squeeze out.

L’attestazione dell’aumento di capitale è stata depositata al Registro delle Imprese di Venezia, Rovigo, formalizzando l’operazione finanziaria.