I dati preliminari della mappa mensile di Assogestioni indicano un patrimonio complessivo di 2.559 miliardi di euro alla fine di luglio, sostenuto da un andamento di mercato positivo pari a +0,7%. Le rilevazioni provvisorie segnalano inoltre una raccolta netta di 5,53 miliardi di euro nel solo mese di luglio.

Secondo l’analisi effettuata dall’Ufficio Studi dell’Associazione, i flussi netti verso i fondi aperti nel mese di luglio hanno raggiunto 1,66 miliardi di euro. Nel dettaglio, la categoria obbligazionaria ha registrato afflussi per 1,98 miliardi di euro, portando la raccolta da inizio anno a un totale di 14,49 miliardi di euro.

Al contrario, i fondi azionari e bilanciati hanno subito deflussi rispettivamente di 657 e 315 milioni di euro. Per quanto riguarda le gestioni di portafoglio, queste hanno raccolto complessivamente 3,63 miliardi di euro nel mese di luglio, ripartiti tra 1 miliardo nelle gestioni retail e 2,62 miliardi nelle gestioni istituzionali.