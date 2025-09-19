Riguardo al Festival di Sanremo, il profumiere sorride e osserva:

Un percorso sensoriale dedicato a differenti sfumature di iris, dalle più delicate alle più intense e affumicate, accompagnato da una stanza che raccoglie le essenze di un bosco. Questa esperienza si svolge a Palazzo Bovara, che in occasione della Milano Beauty Week si trasforma nel paradiso dei profumi. Tra le varie iniziative, spiccano laboratori speciali in cui fragranze e musica si intrecciano in modo armonioso.

Alessandro Olmo, profumiere, racconta:

“Un laboratorio olfattivo permette di accompagnare gli appassionati in un viaggio nel nostro universo. Ho progettato il mio sfruttando le mie esperienze per coinvolgere le persone attraverso la profumeria intesa come mezzo di comunicazione.”

Secondo l’esperto, la musica classica, con la sua articolazione formale, richiama note di bergamotto, fresia e muschio. Al contrario, il pop evoca profumi come artemisia, incenso e legno di sandalo, rievocando i “ritmi semplici e accattivanti”.

Olmo spiega:

“Sia l’odore sia la musica sono elementi impalpabili ma in grado di risvegliare emozioni e di comunicare direttamente ai nostri sensi.”

Alla domanda sull’odore della musica trap, Olmo risponde riflettendo:

“La immagino come un’evoluzione dell’hip hop che ho descritto in precedenza, ma con un carattere più sintetico e intenso. Penserei a note affumicate, aperture più metalliche dovute all’uso esteso del vocoder, uno strumento che modifica la voce in armonia con la musica di sottofondo. Inserirei spezie fredde e metalliche, agrumi, un cuore floreale leggero e, a concludere, ambre secche e legni.”

